AC suspende de manera indefinida a Luichy Sánchez

El Consejo de Administración de las Águilas Cibaeñas suspendió de manera indefinida como comentarista y/o narrador de las cadenas de radio y televisión al accionista y miembro Luichy Sánchez.



La resolución fue dada a conocer vía su presidente y vocero, Adriano Valdez Russo, luego de ser tomada tras una reunión el mediodía de ayer.

La medida contra Sánchez surge por declaraciones recientes de este a través de las redes sociales, informando sobre problemas a lo interno de la franquicia cibaeña.

En tanto, la tarde de este viernes Sánchez publicó en la misma red social que: “Aunque no he sido notificado, mis compañeros de transmisión fueron informados ayer por el presidente de @aguilascibaenas de que he sido excluido de la cadena aguilucha. Lo extraño es que el presidente y yo vimos el juego juntos anoche (el jueves ante los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya)”.