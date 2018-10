Falta un año para que SDO conozca un verdadero gobierno municipal transparente

Entrevista._ El aspirante a la alcaldía por Santo Domingo Oeste, Juan Pérez, advirtió que solo falta un año para que esa demarcación experimente un “verdadero gobierno” municipal transparente.

Dijo además que cuando llegue ese tiempo, el municipio conocerá el verdadero progreso.

“Estamos en el carril del centro para ser el alcalde de Santo Domingo Oeste”, externó el miembro del Comité Central del partido de gobierno, al afirmar sobre el actual incumbente, cuya familia lleva casi 20 años dirigiendo el cabildo, que “el PLD ahora no puede darse el lujo de llevar un candidato que no sea potable, que no tenga popularidad para ganar, que esté desgastado”.

El dirigente comunitario y deportivo indicó que “no venimos a la alcaldía porque pensamos que es un juego de niños, sabemos que eso conlleva una gran responsabilidad tanto el proceso para lograrlo, como para ejecutar las acciones necesarias para transformar el municipio”.

Deploró que SDO es una localidad olvidada cuanto es comparada con otras demarcaciones cercanas, principalmente las de la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional. “Este es el municipio más atrasado, más arrabalizado visualmente hablando y la gente no entiende que rumbo lleva”, deploró.

Al ser entrevistado en el programa el Gobierno de la Noche, que se transmite diariamente a partir de las 10:00 de la noche por la emisora Z101 (101.3 FM), conducido por Josefina Capellán, Roberto Valenzuela, Robert Días, Oscar Valdez, Héctor Luzón, Adelaida Martínez y Gilbert Guzmán, resaltó sobre el desarrollo empresarial de la zona, que ese es el cuarto municipio en generar riquezas y aporte al fisco, pero si no hay una alcaldía que lidere las fuerzas vivas, incluyendo al empresariado, y se hace un acuerdo con estos y los comunitarios para que los últimos accedan a las plazas de trabajo, es difícil que se dé el crecimiento.

El exdiputado, con su proyecto “Visión 2020” valoró que al llegar a la alcaldía se aferrará y aplicará como es correcta la ley 176-07 sobre el presupuesto participativo, y eso lo hará haciendo principalmente partícipes a los munícipes de las obras a ejecutar y en función de los recursos que entran y la distribución de estos.

En ese sentido, refirió que uno de sus principales fuertes y pilares es transparencia, para así crear la confianza con los comunitarios, y en función de eso lograr la integración de todos, tanto en los planes como en el seguimiento para que esas obras, que deben ser las que reclamen y necesiten los ciudadanos como manda la ley, lleguen a su destino final, y esto debe hacerse con un plan a corto, mediano y largo plazo.

Unidad PLD

Juan Pérez, también miembro de la dirección política del PLD en SDO, entiende que lo más saludable en estos momentos para la organización política es mantener la unidad, “aunque creo que solo hay diferencias de enfoques entre los candidatos”.

“La unidad del partido debe ser preservada, y el garante de esa unidad no es Danilo Medina ni Leonel Fernández, sino el Comité Político”, agregó.