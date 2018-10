Abogado saluda no retiren cargos en caso Yuniol

El abogado de la familia y hermano del asesinado abogado Yuniol Ramírez saludó la decisión del Ministerio Público de no retirar los cargos contra ningunos de los implicados en el asesinato del también catedrático universitario.



Ramón Ramírez explicó que “siempre hemos pedido que desde el Ministerio Público se mantengan esa actitud, pero eso no fue lo que nos dijeron en una reunion que sostuvimos el jueves pasado”.

Dijo que durante un encuentro en la Fiscalía del Distrito Nacional le informaron que no tenían nada que vincule al exdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (Omsa), Manuel Rivas ni al exdirector financiero de esa entidad, Faustino Rosario en el asesinato de Yuniol Ramírez. “No estabamos de acuerdo con que se desvincule a Rivas y a Faustino, pero si cambiaron de posición bienvenida sea y que se enduresca la acusacion”, dijo.