Almeyda dice Reinaldo especula cuando dice primarias no necesitan ratificación

El dirigente y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Franklin Almeyda, acusó este miércoles al secretario general de la organización, Reinaldo Pared Pérez, de especular cuando afirma que la decisión de las primarias abiertas no tiene que ser ratificada por ningún otro organismo.

“Amigo y compañero @ReinaldoPared acógete al texto y no especules. Es mandato en el acuerdo del CC (Comité Central) la ratificación ante el Pleno del Congreso (es integrado igual q la Asamblea de Delegados). No te sumes a los que aprueban y después se niegan, no es tu perfil”, dijo Almeyda a Reinaldo en su cuenta de twitter.

El PLD depositó ayer ante la Junta Central Electoral (JCE) una comunicación en la que establece que por “abrumadora mayoría que la metodología que empleará para la escogencia de todas las candidaturas a cargos electivos para las elecciones nacionales a celebrarse en el año 2020 será la de primarias abiertas simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral”.

El documento, firmado por Pared Pérez y José Ramón (Monchy) Fadul, delegado político del PLD ante la JCE, también establece que dar mandato al Comité Político para integrar una comisión para adecuar los estatutos a la Ley 33-18 y su posterior ratificación por la plenaria del Congreso partidario peledeísta.