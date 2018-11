Fulcar advierte intención reeleccionista no da, generaría amplio rechazo e ingobernabilidad

El primer vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Roberto Fulcar, explicó este jueves la razón por la que no le dan los números, a quienes calculan como si fuera una operación aritmética en el Congreso una eventual reforma constitucional para repostular al presidente Danilo Medina.

“Los números no dan como suma, no dan como división, ni como resta ni multiplicación, porque no es un problema aritmético sino de la desestabilización e ingobernabilidad que provocaría un intento de reforma constitucional en la República Dominicana del 2018, que está lejos de ser el país del año 2015 cuando fue impuesta la voluntad continuista”, expuso.

“En el lamentable caso de que el presidente Danilo Medina decidiera deshonrar su palabra frente a su propio partido, o de cometer el sacrilegio de jurar en vano por el santo nombre de Dios, cuando dijo en 2015 que jamás volvería a intentar repostularse, la sociedad dominicana del presente no lo aceptaría”, señaló el también coordinador general de la corriente Luis Abinader Presidente, LAP, del PRM.

Precisó que lo fundamental que debe tomarse en cuenta es que el presidente Medina representa un modelo de gobierno agotado por completo, “que cuando va a cumplir 8 años de gestión, y 20 de su partido, no le han asegurado al pueblo ni siquiera agua en cantidad y calidad suficiente para realizar adecuadamente sus necesidades domésticas y para uso laboral”.

“Ni qué decir de la inseguridad, la falta de calidad en la educación, pese a contar con el financiamiento del 4%, el mal servicio en los hospitales, las fallas de la seguridad social, el desempleo, y la distancia entre los bajos ingresos del pueblo y el alto costo de la canasta familiar”, resumió.

Consideró que el presidente Medina fracasó, porque dijo que pese a ser el mandatario dominicano que más dinero ha manejado en impuestos y endeudamiento, su gobierno no entendió las prioridades nacionales, y no supo cortar por lo sano la corrupción y la impunidad, ni garantizar respeto a la Constitución y las leyes.

Dijo que como ha advertido el líder del PRM, Luis Abinader, sólo el intento de reformar la Constitución para repostular al presidente Medina agregaría un peligroso detonante de ingobernabilidad a la situación social que vive el país en la actualidad.

Roberto Fulcar subrayó que el rechazo a la política económica y social del gobierno puede observarse hoy en diferentes encuestas que muestran un rechazo de más del 70% a un intento de reforma constitucional para una eventual repostulación de Medina.

“Pero más que los pronósticos de las encuestas se está viendo el abrumador rechazo del pueblo al gobierno en el paro plebiscitario que efectuaron el lunes las 14 provincias del Cibao, y en las abrumadoras derrotas sufridas por el PLD en las elecciones de la ADP, 62 a 33%, y en el Colegio de Notarios, donde perdieron 64 a 35%”, puntualizó.

Fulcar hizo los señalamientos durante un encuentro que sostuvo en la oficina política de Abinader, con el equipo directivo de la corriente LAP en El Seibo, encabezado por su asesor, el ex senador Iván Rondón Sánchez.