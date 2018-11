Vinicio Castillo: Es inconstitucional acuerdo RD-China sobre consulta política

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo tildó de inconstitucional un denominado “acuerdo de consulta política” firmado por el presidente Danilo Medina en China, previo a su reunión con su homólogo Xi Jinping, ya que no puede comprometer la soberanía absoluta que tiene el Estado Dominicano de tomar sus decisiones en materia de política exterior.

“El presidente Medina anunció que ha firmado un acuerdo de consulta política, enfocado a trabajar con China en conjunto en foros multilaterales, en momentos en que precisamente China asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y que República Dominicana igualmente asume un asiento no permanente en ese organismo mundial tan importante. Las decisiones de política exterior ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ante cualquier organismo multilateral no pueden estar sujetas a ningún acuerdo de consulta con ninguna potencia extranjera, porque viola el Artículo 3 de nuestra Constitución”, expresó el ex diputado Vinicio Castillo Semán.

Sostuvo que “por más importantes que sean los proyectos de inversión de los chinos en RD y los préstamos que puedan sobrevenir en el futuro, el Presidente Medina no puede comprometer posiciones de política exterior de nuestro país, por ningún acuerdo de consulta política. En un momento en que China tiene una ofensiva política regional, que está apoyando dictaduras en América Latina como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua, es sumamente grave que nuestro país asuma compromisos de actuar conjuntamente y en consulta con China en su política exterior”.

“El Tribunal Constitucional deberá examinar con lupa este Acuerdo de Consulta Política con China, antes de que el Congreso Nacional pueda ratificarlo. Es un dato importante que el protocolo del gobierno chino pusiera a firmar previamente a los demás acuerdos éste que es el más importante para ellos y que compromete la política exterior de la República Dominicana”, concluyó Castillo Semán.