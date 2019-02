Star Products organiza tertulia “El derecho de sentir placer”

Con motivo al Día de San Valentín, la empresa Star Products organizó la tertulia de mujeres “El Derecho de Sentir Placer”, a cargo de la terapeuta sexual y de pareja, doctora Mirtha de León.



Durante la charla, realizada en la Plaza Metropolitana, la doctra de León explicó que muchos problemas sexuales tienen que ver con la inseguridad respecto al propio cuerpo, como son el miedo a que le vean desnuda, le cuesta aceptar piropos, prefiere hacer el amor con poca luz, entre otros elementos.

“La sexualidad no es sinónimo de relaciones sexuales, no se trata de si tenemos o no orgasmos. Se expresa en la forma en que sentimos, nos movemos, tocamos y nos tocan; se trata de ser sensual y sexual”, explicó de León.

Aseguró que “cuando aprendemos a sentir, solo sintiendo lo que el otro nos hace o hacemos, nos liberamos, y el sexo puede pasar a un plano superior”.

Luego, Rommy Grullón, gerente de Mercadeo de la empresa, después de felicitar al público por el Día de San Valentín consideró que “sentir placer es un derecho que no todas las mujeres ejercen, producto de mitos, tabúes, miedos, traumas e historias ocultas”.

“Nuestra empresa desea realizar aportes que aborden y ayuden al desarrollo integral de la mujer y la familia, desde todas las perspectivas de un crecimiento serio y de equidad en nuestro género, ya que nos vemos reflejadas al ser una empresa que esta compuesta por mujeres para mujeres”, manifestó Grullón.