Efemérides del 01 de julio: Tal día como hoy en la historia

¿Qué ocurrió el 1 de julio? A continuación te presentamos los hechos más destacados que ocurrieron un día como hoy 1 de julio.

Efemérides de hoy 01 de julio

Julio es el séptimo mes del año en el calendario gregoriano y tiene 31 días.

Originalmente este mes era el quinto del calendario romano de 10 meses y se llamaba ‘Quintilis’. En un principio, comprendía 36 días pero fue cambiado a 31 por Rómulo y reducido a 30 por Numa, dejando finalmente los 31 que tiene ahora por Julio César.

El mes fue nombrado como lo conocemos hoy en día porque él había nacido el día 13 de ese mes.

De acuerdo con una tradición, las piedras de julio son el rubí y la cornalina, y su flor, el delphinium. El 1 de julio es el 182º; quedan 183 días para finalizar el año.

-1858: Charles Darwin y Alfred Russel Wallace presentan los principios de la teoría de la evolución por la selección natural.

1860: muere a los 59 años Charles Goodyear, químico e ingeniero industrial estadounidense que inventó el proceso de vulcanización del caucho.

1861: se publica por primera vez L’Osservatore Romano, el boletín oficial de la Santa Sede y el Acta Apostolicae Sedis. Este periódico de la Ciudad del Vaticano se define a sí mismo en su cabecera como un “periódico diario político-religioso”, y da cobertura a todas las actividades públicas del papa, publicando editoriales escritos por miembros importantes del clero de la Iglesia católica.

1874: en Filadelfia (EE. UU.) se abre el primer zoológico público. Previamente en Europa, el zoológico del Jardin des Plantes en París abrió sus puertas en 1795, y el zoológico de Regent’s Park en Londres, en 1828. En Estados Unidos, algunos capitanes de barcos comenzaron a transportar animales silvestres para su exhibición desde 1721, cuando el primer camello y león africano llegaron a Boston. El oso polar llegó en 1733; el orangután y el tigre lo hicieron en 1789; el avestruz llegó por primera vez en 1794, y el elefante en 1796. Pero el primer zoo estadounidense considerado como tal fue el Lincoln Park de Chicago, que no abrió sino hasta 1868.

1906: nace Estée Lauder, empresaria estadounidense, fundadora de los cosméticos Estée Lauder.

1903: inicia el primer Tour de Francia. Hoy en día es el evento más grande y prestigioso del ciclismo mundial.

1912: muere Harriet Quimby, aviadora pionera estadounidense, primera mujer en Estados Unidos en recibir un certificado de piloto y en cruzar el Canal de la Mancha. Murió en un accidente aéreo a los 37 años después de que su biplano se inclinara inesperadamente hacia adelante y la arrojara a ella y a su pasajero a la muerte.

1916: en Estados Unidos entra en vigor la denominada Ley Seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas.

1924: en Estados Unidos la organización racista Ku Klux Klan desencadena una ola de violencia racial.

1934: nace Sydney Pollack, director de cine, productor y actor estadounidense ganador del premio Óscar. Pollack dirigió más de veinte películas (The Way We Were, Tootsie, Out of Africa) y diez programas de televisión, actuó en más de treinta películas o programas, y produjo más de cuarenta y cuatro películas (m. 2008).

1941: en Estados Unidos a las 14:29 horas del 1 de julio en el año 1941 el primer anuncio de televisión de la historia en la cadena WNBT de Nueva York. El anunciante era la empresa de relojes Bulova y pagó 9 dólares estadounidenses por un anuncio de 10 segundos. Se emitió en el descanso del partido de béisbol que enfrentó a los Brooklyn Dodgers contra los Philadelphia Phillies.

1952: nace Dan Aykroyd, escritor, actor, cómico, cantante y guionista de cine canadiense; conocido por sus actuaciones en el dúo musical The Blues Brothers junto al comediante estadounidense John Belushi.

1961: en Sandringham (Inglaterra), nace Diana Frances Spencer, princesa de Gales. Conocida popularmente como Lady Di, fue la primera esposa de Carlos de Gales, el heredero de la Corona británica, con quien tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. Su boda tuvo lugar el 29 de julio de 1981, en la catedral de San Pablo de Londres, y fue vista por más de 750 millones de personas en el mundo, gracias a los medios de comunicación. Como princesa de Gales, Diana desarrolló sus obligaciones reales y representó a la reina en viajes en el extranjero. Fue celebrada por su labor humanitaria y por su apoyo a la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona. Diana fue objeto del escrutinio mundial y de la atención mediática durante y después de su matrimonio, el cual finalizó el 28 de agosto de 1996. Su vida, obra e inesperada muerte en un accidente de tráfico, acaecida el 31 de agosto de 1997, la convirtieron en un auténtico mito de la cultura británica y en un personaje extremadamente popular. Es considerada tal vez la mujer más famosa y fotografiada del mundo.

1967: entra en vigor el Tratado de Bruselas de 1965. Este fue firmado las por las tres comunidades europeas existentes (la CECA, la CEE y la EURATOM), creando así una sola Comisión Europea y un solo Consejo para las comunidades, es considerado el inicio de la actual Unión Europea.

1967: nace Pamela Anderson, actriz y modelo de nacionalidad canadiense-estadounidense cuyo salto a la fama internacional se produjo en 1992, cuando comenzó a interpretar el papel de la salvavidas C.J. Parker en la serie televisiva ‘Baywatch’.

1974: muere Juan Domingo Perón, político, militar, escritor y presidente argentino. Juan Domingo Perón fue el primer presidente argentino en ser elegido por sufragio universal y el único hasta la fecha en asumir la presidencia de la nación en tres ocasiones, todas por medio de elecciones democráticas. Fue el fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de #Argentina hasta la actualidad y es considerado una de las personalidades más trascendentes en la historia política del país suramericano.

1976: muere Anneliese Michel (23), joven alemana que creía estar poseída. Su historia ha sido llevada al cine. Fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo y murió ese mismo año tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico; la investigación y el juicio subsiguientes atrajeron la atención del público y la película El exorcismo de Emily Rose está basada principalmente en un punto de vista sobre lo que su historia transmite. Hay dos peliculas respecto a su caso «El exorcismo de Emily Rose», basada en un punto de vista creyente y «Requiem: el exorcismo de Micaela» basada en un punto de vista científico. Cuando Michel tenía dieciséis años, tuvo su primer ataque de epilepsia y le fue diagnosticada Epilepsia del Lóbulo Temporal. Cayó rápidamente en una depresión y fue tratada en el hospital psiquiátrico de Würzburg. En 1973 se volvió intolerante ante varios objetos religiosos y empezó a oír voces. Su condición empeoró a pesar de la medicación e intentó el suicidio. Michel y su familia se convencieron de que estaba poseída y llamaron a un sacerdote católico para practicarle un exorcismo, siendo rechazados inicialmente. En 1975, tras muchas reflexiones, dos sacerdotes obtuvieron permiso del obispo local y le realizaron el exorcismo. Anneliese murió el 1° de julio y la investigación demostró que estaba malnutrida y deshidratada; sus padres y los curas responsables fueron acusados de negligencia. Se probó que su muerte fue a causa de la tensión de los ritos y la investigación concluyó que hubiera podido ser salvada con ayuda médica de haberla tenido incluso un día antes. Este caso atrajo la atención pública y de los medios.

1977: nace Liv Tyler, actriz estadounidense, hija de Steven Tyler, famosa principalmente por su papel como la doncella medioelfa Arwen Undómiel en la adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos realizada por el neozelandés Peter Jackson.

1997: el Reino Unido traspasa el control de Hong Kong a China, después de 155 años de colonia.

1997: La Comisión Atlética de Nevada suspende a Mike Tyson indefinidamente y retiene un premio de 20 millones de dólares por morder la oreja de Evander Holyfield durante su pelea por el título de peso pesado 28 de junio.

2004: muere Marlon Brando, fallece el afamado actor de cine y teatro Marlon Brando. Brando se convirtió en actor de teatro a mediados de la década de 1940 y en actor de cine a comienzos de los años 1950. A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos por sus logros artísticos, entre ellos dos premios Oscar —al mejor actor por su trabajo en ‘On the Waterfront’ en 1954, y por su actuación en ‘El Padrino’ en 1972—, dos Globo de Oro y tres BAFTA. Se hizo mundialmente conocido en la década de 1950 por sus intervenciones en películas como ‘Un tranvía llamado deseo’ (1951); ‘¡Viva Zapata!’ (1952); ‘Julio César’ (1953), y la ya mencionada ‘On the Waterfront’ (1954). Sin embargo, su trabajo en el cine pareció perder calidad y a partir de la década de 1970 sus intervenciones comenzaron a ser más esporádicas. No obstante, Brando recuperó fuerza con filmes hoy míticos como ‘El Padrino’; ‘El último tango en París’ y ‘Apocalypse Now’. Además… Su breve papel en ‘Superman’ (1978) fue muy comentado por los 4 millones de dólares que cobró por 10 minutos de aparición en pantalla.

2012: la selección española de fútbol gana la UEFA Euro 2012 siendo la primera de la historia en ganar 3 títulos consecutivos.

2018: El político de centroizquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue elegido presidente de México.

2019: Japón reanuda la caza comercial de ballenas tras una pausa de más de 30 años.