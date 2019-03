Excarcelan a 50 manifestantes y oposición se prepara para marchar en Managua

Managua, (EFE).– Un grupo de 50 manifestantes antigubernamentales fueron excarcelados en Nicaragua este viernes por decisión del Gobierno de Daniel Ortega, mientras la oposición se prepara para marchar mañana a favor de la liberación de todos los “presos políticos”, a pesar de la prohibición de la Policía.

En un comunicado, el Ministerio de Gobernación informó sobre la excarcelación de 50 manifestantes opositores que quedaron bajo libertad condicional, en medio de la crisis que vive el país desde abril pasado.

Según las autoridades, esas personas “se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública” y ahora recibieron “el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares”.

Los excarcelados salieron a bordo de microbuses de la cárcel de máxima seguridad, conocida como “La Modelo”, bajo la custodia de autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y en medio de la emoción de sus familiares que estaban en las afueras, según constató Efe.

“Viva Nicaragua libre”, “Libertad a nuestros hermanos presos políticos”, “No son delincuentes”, gritaban, entre otros, familiares y ciudadanos que se apostaron sobre las vías de Managua por donde transitaban los microbuses que transportaban a los excarcelados.

La escena se repitió por los lugares en que pasaba la caravana de microbuses, donde aguardaba la gente con banderas de Nicaragua, uno de los símbolos de las protestas contra el Gobierno de Ortega.

La estudiante Yaritza Rostrán, una de las excarceladas, agradeció al pueblo nicaragüense “por no rendirse”.

“Lo primero que quiero decir es gracias al pueblo de Nicaragua, gracias por no rendirse, por seguir luchando por nosotras”, dijo a los periodistas la estudiante, quien fue una de las cuatro mujeres que hicieron huelga de hambre en días recientes.

Rostrán, de 25 años, afirmó que los “prisioneros políticos” lo que más anhelan en la cárcel es “que el pueblo no se rinda, que el pueblo siga la lucha, que no desfallezca”.

“Nosotros no nos hemos rendido, no nos rendimos en las cárceles y no nos vamos a rendir en ningún otra parte”, agregó.

La opositora Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en las negociaciones, calificó como “insuficiente” la excarcelación de los 50 manifestantes.