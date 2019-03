Receptor dominicano Francisco Mejía se gana puesto en el roster de los Padres

SEATTLE — Al menos otro prospecto estelar de los Padres abrirá la temporada con el equipo grande. El manager Andy Green confirmó el martes que el receptor dominicano Francisco Mejía será incluido en el roster de 25 jugadores para el Día Inaugural y compartirá el tiempo de juego con Austin Hedges al comienzo de la campaña.

Mejía, de 23 años, se abrió paso a punta de batazos ligando para .348/.375/.630 con tres jonrones en 48 visitas al plato durante la pretemporada. Además, demostró importantes mejoras defensivas. Había estado luchando el puesto de segundo receptor con el veterano Chris Stewart, quien fue asignado a Triple-A El Paso.

Ahora les toca a los Padres determinar cómo repartirán el tiempo de juego entre el bateador ambidextro Mejía y el derecho Hedges.

“Austin estará en el terreno el primer juego”, dijo Green. “Francisco va a jugar. ¿Cuánto? Realmente no lo sé. Vamos a dejar que sea la producción, hasta cierto punto, lo que determine eso. Pero va a jugar. No será parte del equipo para no jugar”.

Mejía debutó en el 2017 con los Indios y ha jugado en 32 cotejos en las Grandes Ligas, incluyendo 20 el año pasado con los Padres, cuando bateó para .185/.241/.389 tras ser obtenido el 19 de julio en un cambio con Cleveland por los relevistas Adam Cimber y Brad Hand. Mejía, 26to mejor prospecto de todo el béisbol según MLB Pipeline, ha sido uno de los mejores bateadores en las menores en las últimas tres temporadas, lo que llevó a los Indios a probarlo en otras posiciones para tratar de darle más turnos.

Los Padres, sin embargo, se han mostrado comprometidos con dejar a Mejía en la receptoría, razón por la cual están tan optimistas con el progreso defensivo mostrado por el prospecto durante los entrenamientos.