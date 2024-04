A propósito de la fuga de dirigentes políticos de un partido a otro que, se ha hecho común en los últimos años, especialmente en épocas electorales, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) advirtieron sobre las graves consecuencias de esta práctica en la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática de la nación.



En un comunicado de prensa, Servio Tulio Castaños Guzmán, en su calidad de vicepresidente ejecutivo de la Finjus, planteó la urgencia de que se fortalezcan los mecanismos que propician los derechos a elegir y ser elegidos, tras afirmar que el transfuguismo desbordado va a generar mayor desencanto e incredulidad sobre las bondades de la democracia como régimen de gobierno.



“Lo que, inevitablemente, se traducirá en una lamentable merma de la participación activa de los ciudadanos en la vida democrática de la nación. Debemos reflexionar sobre las posibles alternativas para detener su crecimiento y no descartamos que se deba recurrir incluso al establecimiento de sanciones electorales-administrativas ante las distorsiones que crea”, precisó.



Según la Finjus, quienes propician o fomentan el transfuguismo no toman en cuenta el daño que se genera a los deberes de fidelidad, tolerancia y continuidad que asumen hacia sus seguidores al lanzar una candidatura a un puesto de elección. “En otras palabras, no se demuestra una pertenencia sólida a los intereses que promueven y como consecuencia directa provocan un incremento de los niveles de desinterés y desconfianza de la ciudadanía, distorsionando la esencia del sistema electoral y los pilares que sustentan el pluralismo político”, sostuvo.



Por tales motivos, la organización sugiere que, en este momento, la sociedad dominicana debe redoblar su capacidad de vigilancia activa de cualquier manifestación, acto o actitud que conlleve un menoscabo a la transparencia del proceso democrático y que, a su vez, implique la creación de percepciones erradas que pongan en riesgo la estabilidad y credibilidad del sistema de partidos, la gobernabilidad y la cultura política democrática.



Indicó que aunque se reconoce el derecho que asiste a cualquier miembro de una organización partidaria de ejercer su voluntad de retirarse de su agrupamiento, no cabe dudas de que en la forma como se produce esa ruptura en muchas ocasiones representa una afrenta a los electores que le dieron la oportunidad de ejercitar su derecho como candidato o su representante.



Codue: es altamente preocupante



El presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), reverendo Feliciano Lacen Custodio, calificó como altamente preocupante que muchos dirigentes políticos estén un día en un partido, y al siguiente estén en otro. Tras considerar esto como falta de principios, indicó que esta práctica resta credibilidad en la militancia partidaria, porque desde su óptica, nadie cree en personas que en un momento determinado critican y denigran a una organización, y luego pasan a formar parte de las filas del que ayer cuestionaban.



Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, Lacen Custodio precisó que esos políticos lo que buscan son beneficios personales, siempre tratando de estar al lado de quien detenta el poder.

Recordó a quienes hoy gobiernan “que hoy están en el poder, pero mañana podrían ir a la oposición, y a la República Dominicana no le conviene que un solo partido político tenga el poder absoluto de todas las cosas, porque ahí peligra el equilibrio democrático”.



“Vemos una clase política no comprometida con sus principios y valores, porque antes teníamos ideología política, y ahora es entregarse al mejor postor, hay gente que tiene un síndrome de derrota, otro de triunfalismo, cosa que preocupa bastante porque vemos gente que no están observando sus principios, hoy estoy en un partido y mañana en otro, esto quita credibilidad, aún en sus militantes”, censuró el presidente del Codue.



El presidente del Codue criticó, a su vez, a la oposición que, a su juicio, se ve rendida “como que todo se perdió”. Dijo que estos están demostrando que hay una derrota colectiva, pero entiende tienen la oportunidad de levantarse



“A pesar del transfuguismo, y de esa migración que hay de un partido a otro, todavía tienen la oportunidad porque estamos a semanas de las elecciones, pero tienen que hacer un trabajo muy audaz y sistemático”, apuntó.



Reglamentar cómo se asocian miembros

Tras todo lo anterior, la Finjus hizo un llamado a los órganos competentes a cuidar el sistema de partidos políticos, procediendo a reglamentar la forma en la que sus integrantes se asocian a ellos o los abandonan, para fomentar el comportamiento ético, ajustado a normas de conducta y los principios de respeto, diálogo abierto y tolerancia que reconoce la pluralidad que deben exhibir unas elecciones libres y democráticas.