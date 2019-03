Abogados de Gabriel Villanueva afirman rumana Andreea Celea fue quien se lanzó de edificio

Los abogados de Gabriel Villanueva, acusado de la muerte de su exnovia, aseguraron este martes que la joven rumana Andreea Celea se lanzó del edificio y no fue empujada por su defendido como afirma el Ministerio Público.

Los juristas Plutarco Jáquez y Sonia Marlene Guerreo indicaron que el Ministerio Público tiene en sus manos un video donde supuestamente se observa cuando Celea se lanza del edificio en septiembre del año pasado.

Dijeron que el órgano querellante mantiene “escondido” dicho video.

“Nosotros sostenemos y le reiteramos a ustedes que ahí no hubo asesinato, ahí no hubo homicidio, que hay y existe hasta el día de hoy un suicidio”, expresó Jáquez.

Asimismo, Jáquez afirmó que para probar la alegada inocencia de Villanueva, están solicitando al Quinto Juzgado de la Instrucción de Distrito Nacional, el cual conoce el caso, que se haga un peritaje a las cámaras de seguridad del edificio donde ocurrió el hecho.

“Estamos solicitando y lo hicimos al Ministerio Público y ahora es una de las pruebas periciales que le estamos solicitando al juez de la instrucción y es que se nombre un perito para analizar las cámaras, el Ministerio Público solo depositan la del lobby, y tenemos nuestras fuentes que nos dicen que la cámara de los locales continuos, hay una cámara, que tiene una fiscal que participación en la investigación donde se ve que esa muchacha se tiró del edificio”, dijo.

“Insistió ahí de lo que se trata es de un suicidio Ministerio Público no presentó ninguna cámara del edificio, solo la del lobby, y ellos tienen la cámara, por eso insistimos en pedir el peritaje de esa prueba, ¿porque presentan un testigo en contra de Gabriel? No, ¿presentaron una cámara donde él se ve?, no, entonces hay una cámara el Ministerio Público la tiene donde esa joven aparece lanzando del edificio y las cámaras fiscalía la tiene y la tiene escondida, y vamos llegar a hasta el último momento con ese procedimiento para que se analicen las cámaras de este edificio”, añadió Jáquez.

También, indicó que la hermana de Celea, busca notoriedad en el caso y que durante seis meses ha querido chantajear manipular a la madre de Villanueva, Chantal Ohona y su empresa VIP Laser Clinic.

De su lado, el abogado de los familiares de Celea, César Guzmán, indicó se tratan de técnicas dilatorias de la defensa del imputado.

“Es que no ha existido ningún tipo de video, esos son dilaciones para venir a confundir a la opinión pública, eso es parte de la estrategia”, sostuvo.

Guzmán informó además que Ohona les notificó un acto para que no emitan ningún tipo de opinión ante las cámaras sobre ella o su empresa.

La audiencia preliminar que se le sigue a Villanueva, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís, fue reenviada para el próximo 2 de mayo para notificar a las partes sobre la solicitud de realizar un peritaje a las cámaras de seguridad del edificio.