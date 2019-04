Trump da marcha atrás a cierre de frontera mexicana

Washington. El presidente de EE.UU., Donald Trump, cedió en su amenaza de cerrar la frontera con México esta misma semana, al afirmar que ahora dará al país vecino un año para detener el flujo de drogas, o de lo contrario impondrá aranceles a sus automóviles antes de decidir si clausura la zona limítrofe.



Seis días después de amenazar con cerrar la frontera común esta semana si México no detenía “de inmediato toda la inmigración ilegal” que atraviesa el país rumbo a EE.UU., Trump cambió el plazo y los parámetros de su advertencia.

“Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o no paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles a México y sus productos, en particular los automóviles. Y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera”, dijo. Trump aseguró que el plazo de un año empieza a correr “a partir de hoy”, pero unas horas más tarde volvió a referirse al tema y dejó abierta la posibilidad de imponer aranceles a México antes de que transcurra ese período.