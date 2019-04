Domínguez Brito: “mi objetivo es corrupción cero” 

El precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, reiteró que uno de sus principales objetivos de su gobierno será lograr niveles de “corrupción cero”, aunque valoró los avances en la presente administración en cuanto a la disminución de este gran flagelo con relación a pasados gobiernos.

No obstante, señaló que “queda mucho por hacer, tenemos grandes desafíos, y males que hay que cortarlos de raíz”.

Durante un recorrido por Moca, San Francisco de Macorís y comunidades aledañas, Domínguez Brito manifestó que “en 35 años como miembro y dirigente del PLD, y en más de 20 años como servidor público, siempre he actuado con apego a la verdad, profesionalidad, transparencia y dando lo mejor en favor del país. En la mayoría de estas posiciones he tenido que tratar con intereses de todo tipo, pero mis decisiones considero siempre fueron en favor del interés nacional, para que se hicieran cumplir la Constitución y las leyes, y tener orden. Las posiciones que he ocupado no han sido de dar, lo cual siempre es bonito, sino de actuar, en favor de los intereses de la población, y así seguiré haciéndolo como Presidente de la República”.

Afirmó que siendo prácticamente un adolescente, caminaba las calles de Santiago vendiendo el periódico «Vanguardia » y pegaba afiches en favor de la candidatura de don Juan Bosch. “Ya a sus 20 años, como dirigente juvenil del partido trabajaba en la formación de cientos de jóvenes de su provincia”.

Consideró que sus actuaciones están ahí, como fiscal del Distrito Nacional, dos veces procurador General de la República, senador por la provincia de Santiago, ministro de Trabajo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales. “Estas experiencias también le han permitido constatar el valor y entrega de cientos de miles de personas honestas que trabajan dignamente en favor de los ciudadanos, en la Administración Pública, y organizaciones del sector privado, la sociedad civil, y las iglesias, entre otras”, agregó.