“Estamos al borde de una calamidad municipal”

Propone una cumbre municipal con el Gobierno Central para reformular los presupuestos de los cabildos

El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, Plutarco Pérez, consideró que la municipalidad debe convocar a una gran cumbre con el Gobierno Central para que los presupuestos de los ayuntamientos sean reformulados. Afirmó que la municipalidad no aguanta más con los recursos que están recibiendo y que los trabajadores municipales están muriendo por el bajo salario que reciben. El diputado peledeísta por La Romana sostuvo que el país está al borde de una calamidad municipal además por el cumulo de problemas básicos que no se han atendido en el tiempo oportuno. En esta entrevista con elCaribe también habló sobre leyes prioritarias de aprobación para la municipalidad.

¿Cuáles proyectos que conoce la comisión de asuntos municipales?

De desarrollo territorial, planificación urbana, desarrollo vertical, horizontal, en este momento vemos un proyecto que tiene que ver con la planificación de los ayuntamientos a corto, mediano y largo plazo. Regularmente llegan creaciones de distritos municipales y municipios.

¿Cómo sería una correcta planificación de acuerdo al crecimiento poblacional?

Lo primero es crear una demarcación para el desarrollo y dividir la ciudad, determinar dónde debe asentarse infraestructura de una categoría y de otra, las áreas verdes, de recreación, asentamientos humanos y planificar el desagüe.

¿Aquí se cumple ese esquema?

Los municipios están obligados a hacer planes estratégicos de desarrollo a corto, mediano y largo plazo con la participación del Gobierno central. Estamos propugnando porque haya un organismo del gobierno central que sea el rector de la gestión municipal y plasmamos en el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial que el Ministerio de Economía y Planificación le pueda dar asistencia a todo el andamiaje municipal del país para que conjuntamente con ellos hagan el plan de ordenamiento territorial. Se pueden elaborar los planes provinciales, regionales, municipales, acorde con el proyecto de ley de regiones únicas de planificación y la de ordenamiento territorial.

¿Qué busca la Ley de Regiones?

Busca que el país esté dividido por regiones para todas las instituciones del país. Para Educación, Agricultura, Deporte… sucede que en este momento la mayoría de las instituciones tienen el país dividido por regiones, pero no coinciden entre ellas, pero cuando haya regiones únicas, todas las instituciones del Gobierno deben planificar en base a eso.

¿Cómo van los estudios del proyecto de Ordenamiento Territorial?

Aprobado en primera lectura, se estará conociendo los próximos días porque esta ley no puede esperar. En el país nunca ha habido planificación para los asentamientos humanos, la gente decide donde va a hacer una casa y ya, en un terreno del Estado, privado, no importa si hay una cañada, si hubo cause de un río y los ayuntamientos ni las autoridades toman los correctivos. Con la aprobación habrá penalidades para aquellos que invadan terrenos y se asienten en un lugar que no esté autorizado. La Ley deberá separar los terrenos de acuerdo a su vocación y así corregir distorsiones, cuando se apruebe se deberá crear un registro nacional.

¿Cómo se elaboraría el registro?



Ya nosotros habíamos aprobado la ley que creó el Instituto Geográfico Nacional porque en las provincias hay muchos conflictos por linderos. Este instituto deberá hacer un levantamiento nacional y ese levantamiento con lindero claro se le entregará al Poder Ejecutivo para introducirlo como proyecto de ley al Congreso y corregir los problemas. No lo haremos nosotros porque se requiere de apoyo técnico que ni la Cámara ni el Senado tienen. Es una necesidad para hacer los planes de desarrollo.

¿Alguna vez se ha hecho este levantamiento geográfico?

Aquí se cometieron muchos desaciertos con la división del país, convirtieron comunidades pequeñas en distrito municipales lo que fue un abuso. Eso provocó grandes dislocaciones en ese proceso que entre 1998-2006. El Congreso a partir del 2006 tomó otros parámetros. Usted observa que ahora no hay esa chorrera de informes solicitando la aprobación de elevación de categoría. De tres años para acá a penas se aprobó Santiago Oeste que es una comunidad que cumple con todos los requisitos de la Ley 176-07.

¿Cuáles son los retos que presenta la municipalidad?

Hay que humanizar la municipalidad. Es una necesidad convocar una gran cumbre con el Gobierno central para que a partir del 2020 el presupuesto de los ayuntamientos sea reformulado, que vaya aumentando en proporción en que el presupuesto de la nación. Si eso no se produce la municipalidad entrará en crisis y podría estallar. Los trabajadores municipales están muriendo por el bajo salario y no es culpa de los ayuntamientos, es una situación de liquidez, hay ayuntamientos con, recogedores de basura ganando 2 mil y 3 mil pesos al mes.

¿Cuál es su opinión sobre Dominicana Limpia?

Dominicana Limpia tiene mucho que ver con la humanización, el mismo Gobierno ha tenido que intervenir la municipalidad con este proyecto. Es un reto de la municipalidad convencer al Gobierno central y los organismos de fiscalización de que están en capacidad de administrar esos recursos. El Gobierno está invirtiendo mil millones en Dominicana Limpia y pudo invertir 3 mil millones a través de los ayuntamientos. Otro reto es poner en práctica la Ley 176-07 por ejemplo la única mancomunidad que existe de nombre es la de Santo Domingo, para manejar el vertedero de Duquesa y para manejar vertederos técnicos, centro de reciclajes que se pudieran hacer diez de manera regional, se deben hacer a través de la mancomunidad. Estamos al borde de una calamidad municipal, que al margen de que los ayuntamientos deben eficientizar, no tienen capacidad de respuesta de los servicios que demanda la población.

¿Cuáles son esas otras leyes vitales para el desarrollo municipal?

La de residuos sólidos, el proyecto de ley de aguas es uno que se ha quedado rezagado y ahí se manejan las aguas residuales. Pero para hablar de ese tema hay que hablar de un billón de pesos. Es un grave problema que alguien debe darle el frente, debe venir un Gobierno que decida resolver ese problema que invierta por lo menos un presupuesto de esos cuatro años en la solución de las aguas residuales para que quede medianamente resuelto porque es caro, muy caro.

¿Cuáles son los efectos que trae el cambio climático a una ciudad?

El cambio climático trae efectos catastróficos para las ciudades porque resulta que hace 100 años, mil por este lugar a lo mejor pasó una corriente de agua fuerte y no sabemos cuándo volverá a pasar y tenemos que estar preparados por si acaso. Llueve de manera repentina un torrencial en dos horas y produce inundaciones momentáneas. Por eso los ayuntamientos deben estar preparados y crear ciudades resilientes: conservar zonas verdes, que permitan que el agua de lluvia permee hacia los suelos y las zonas de protección no pueden ser invadidas.

¿Cómo ve este año preelectoral?



Los partidos si no se apoyan no podrán apoyar a la Junta. Es necesario que los partidos resuelvan sus problemas internos, incluyendo el PLD, que en los próximos días definan cosas, este es el momento donde se debería estar en las negociaciones de alianzas que se van a reservar. Los líderes deben en el corto plazo definir, las líneas de acción para que los subalternos las puedan acatar. El PLD debe ponerse a preparar su proceso interno.