Molina está en desacuerdo con postura de Ozoria

El pastor evangélico Ezequiel Molina se mostró en desacuerdo con las declaraciones emitidas por el arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, quien expresó que si el país no despierta y cambia se encamina hacia una dictadura.



Dijo que aunque se trata de una percepción muy particular, tal vez monseñor no conoce a fondo el significado de lo que es una dictadura. “Es una sensación o una percepción muy particular que quizás no tenga todo el conocimiento para decirla, no sé qué edad tiene él, pero yo que sé que participé de los dos años, tres o cuatro de la dictadura de Trujillo y la percepción mía es diferente”, expresó, al ser entrevistado por los periodistas Nelson Rodríguez y Pablo Mckinney , en el programa Enfoque Matinal, por CDN.

Molina criticó que solo se ataque a la figura del Presidente al momento de tratar el tema de la reelección cuando los diputados, senadores y alcaldes permanecen más de 15 años en sus cargos.

“Cada quien ve de acuerdo a lo que entiende. Nosotros tratamos de ser imparcial y lo que siempre hemos dicho es que se ataca una cosa en un sitio pero no se ataca cuando me toca a mí. Hay senadores que tienen 20 años, hay diputados que tienen 15 y 20 años, hubo un ayuntamiento que tuvo 14 años, entonces, el único que no puede estar más de un período es el Presidente”.

Aclaró que no está a favor ni en contra de la modificación de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina y reiteró que cada quien defenderá la Carta Magna de acuerdo a sus propios intereses. Subrayó que como pastor su único interés es ver qué le convendría a la comunidad y al mundo evangélico y a tendiendo a eso, “tienen que ver las cosas por los hechos y los resultados”, de ese modo hacen un análisis los gobiernos para ver si les conviene seguir o no.