New York Mets realiza alianza con Hospital for Special Surgery como socio patrocinador de la Academia de béisbol en RD

Boca Chica.- – Los Mets de New York han seleccionado al Hospital for Special Surgery (HSS) como su socio patrocinador de la academia del equipo en la República Dominicana.

Esta alianza estratégica con la Academia de los Mets, ubicada en el municipio Boca Chica, le permitirá al HSS integrar su experiencia en relación con las operaciones del centro deportivo, incluyendo su gama de servicios con acceso a cuidados preventivos de alta calidad, educación y consultas médicas para el beneficio de los aspirantes del club de atletas del béisbol.

El centro de salud estadounidense explorará la posibilidad de ofrecer seminarios de capacitación a los profesionales médicos en la República Dominicana, además de usar las instalaciones como sede para eventos comunitarios y benéficos.

“HSS ha sido un socio estratégico importantísimo y un gran promotor de todos nuestros programas de salud y rendimiento, los cuales durante años han ayudado a mantener en buena condición física a nuestros jugadores, quienes participarán con nosotros en todas las iniciativas comunitarias que desarrollemos”, manifestó el Director de Operaciones (COO) de los Mets, Jeff Wilpon.

Agregó que “nuestra Academia forma una parte tan importante de nuestra organización, que éste sin dudas era el próximo paso a tomar, tratándose de todas las ventajas y facilidades que HSS le ofrece a todos nuestros atletas en República Dominicana”.

De su lado, el Dr. David W. Altchek, cirujano especializado en medicina deportiva en HSS, y director médico del equipo de Los Mets, reconoció que “HSS posee una amplia trayectoria especializada en el tratamiento de los atletas de alto rendimiento, gracias a nuestra vasta experiencia tanto en la práctica como la investigación en el campo de la medicina deportiva”.

Altchek resaltó que “durante años, hemos brindado cobertura diaria a los jugadores de los Mets, así como también hemos participado en la toma de decisión en cuanto al tratamiento de cada uno de ellos durante la temporada, y ahora, estamos con miras hacia facilitar que tanto los jugadores, como los aspirantes puedan mantener una carrera deportiva duradera dentro de su región”.

Durante la ceremonia de inauguración realizada el lunes 22 de abril, quedó develada la nueva imagen gráfica (logo) de la alianza entre la Academia y HSS como socio patrocinador, actividad en la que estuvieron presentes por los NY Mets, Jeff Wilpon, propietario del equipo de Grandes Ligas; Omar Minaya, Asistente Especial del Gerente General; John Ricco, Vicepresidente senior y oficial de estrategia senior; David Hayob, Director Senior – Ventas Sociedades Corporativas; Rafael Pérez, Director International de Operaciones y Juan Henderson, Director de Operaciones en Latinoamerica, y Yerik Pérez, Director Operaciones de la oficina de MLB en RD.

Mientras que la comitiva del Hospital For Special Surgery, estuvo encabezada por Stacey Malakoff, Vice-Presidente finaciero; Emil Calcano Vicepresidente y Encargado de Mercadeo Deportivo; Jessica Podell, Directora Asociada Global Sports Marketing & Business Development y el Dr. Struan Coleman, cirujano ortopédico, especialista en medicina deportiva.

Construida en el año 2008, la Academia de los Mets se ha dedicado al desarrollo de talentos aspirantes latinoamericanos; tanto dentro como fuera del campo. Este centro de entrenamiento es sede para 3 campos de juego, como también una casa club con todas las facilidades de vanguardia, zona de práctica, los montículos para lanzadores, pistas de arena, piscina y gimnasio y amplias y modernas aulas-salones de clases.

Mediante distintos programas de capacitación y educativos, los Mets no sólo apoya a los jugadores a que continúen mejorando sus técnicas de juego, sino también les brindan oportunidades para seguirse instruyendo y concluir su bachillerato a través de un programa diseñado especialmente para ellos, para que aprendan el idioma inglés y computación, además de participar en iniciativas comunitarias.

El Instituto HSS de Medicina Deportiva cuenta con un equipo dedicado de profesionales médicos, especializados en tratar lesiones musculoesqueléticas y de ortopedia, las cuales son la razón principal de las más de 95,000 visitas anuales por parte de pacientes, como también de las más de 10,000 cirugías que se realizan cada año. Los especialistas de HSS fungen como equipo y como entrenadores deportivos para más de 30 profesionales como también para equipos universitarios y demás organizaciones.

Más sobre HSS

El Hospital for Special Surgery (HSS) es el principal centro médico y docente especializado en salud musculoesquelética. Su sede principal, Hospital for Special Surgery, ya lleva nueve años consecutivos ganando el primer lugar en cuanto a servicios de cuidado ortopédicos y el tercero en servicios reumatológicos por U.S News y World Report (2018-2019).

Fundado en el 1863, el hospital cuenta con una de las tasas de menor infección en todo el país, y fue el primero en el estado de Nueva York en recibir el Reconocimiento de Magnet a la Excelencia en Servicios de Enfermería (*Magnet Recognition for Excellence in Nursing Service) del American Nurses Credentialing Center ya por cuarta ocasión consecutiva.

El estándar global para cirugía artroscópica fue desarrollado por HSS en el 1969. Filial de Weill Cornell Medical College, HSS tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York, como también centros en New Jersey, Connecticut y en los condados de Long Island y Westchester en el estado de Nueva York.

Además, HSS estará inaugurando próximamente un nuevo centro en el estado de la Florida finales del año 2019. En el año 2018, HSS ofreció servicios y cuidados a unos 139,000 pacientes, y realizó más de 32,000 cirugías especializadas, y personas procedentes de los 50 estados y de más de 80 países alrededor del mundo, viajaron para ser tratados en HSS.

Como otro servicio que ofrece aparte de cuidados al paciente, HSS es líder en el área de investigación, innovación y capacitación.

El Instituto de Investigación HSS (*HSS Research Institute) abarca más de 20 laboratorios y comprende un personal de más de 300 empleados especializados, todos enfocados en liderar los avances en el campo de la salud musculoesquelética mediante la prevención de la degeneración y la regeneración tisular. El Instituto de Innovación Global HSS (*HSS Global Innovation Institute) se fundó en el año 2016, para ayudar a desarrollar el potencial de los medicamentos nuevos, así como también dispositivos, prótesis y terapias.

El Instituto Educativo HSS (*HSS Education Institute) es el principal facilitador a nivel mundial en materia de salud musculoesquelética, contando entre sus varias facilidades con su plataforma de educación virtual, ofreciendo más de 600 cursos a más de 21,000 profesionales médicos en todo el mundo.

Mediante HSS Global Ventures, la organización colabora con centros médicos y otras organizaciones para mejorar la calidad y el valor del cuidado de salud musculoesquelética, para hacer del cuidado de renombre mundial que ofrece HSS, más asequible tanto a nivel local como internacional.