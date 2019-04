Temístocles critica inversión millonaria en presentación artística para acto de Leonel

MONTE PLATA – El aspirante presidencial peledeísta Temístocles Montás lamentó que el expresidente Leonel Fernández gaste 25 millones de pesos en una presentación de artistas nacionales y extranjeros supuestamente para decir que tiene dos millones de firmas de ciudadanos que respaldan su pretensión de ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Montás dijo que si el propósito de Fernández es mostrar el respaldo de dos millones de personas a sus aspiraciones presidenciales para buscar su cuarto período presidencial, no debía gastar esa inmensa cantidad de dinero, sino simplemente convocar a sus seguidores a un acto político, no artístico.

“Si usted tiene capacidad de rodearse de dos millones de personas, usted no necesita nada para reunir a esa gente. Si son dos millones de gente que le apoyan, con la simple convocatoria que usted haga esa gente debería ir donde usted se lo pida”, expresó Montás. “Lo que se está promoviendo es una especie de festival presidente”, sostuvo.

Hablando ante cientos de seguidores en Monte Plata, el integrante del Comité Político del PLD dijo que Fernández no está promocionando un acto político, sino un acto artístico y cultural, “y eso evidencia debilidad compañeros. Por eso yo llamo la atención de ustedes al hecho de que no se dejen engañar con la idea de los dos supuestos dos millones de firmas. Eso no existe en la realidad y la evidencia es de que para poder convocar gente están recurriendo a artistas”, apuntó el líder político.

El ingeniero Montás fue recibido por cientos de dirigentes locales en la Plaza Dilomar, de Monte Plata, en un acto de respaldo a sus aspiraciones presidenciales donde estaban presentes líderes como Franklin Beltré, Targer Ortiz, aspirante a diputada, el regidor Carlos Jiménez y Ángela Jiménez, aspirante a regidora.

En la mañana del domingo Montás encabezó una asamblea provincial de su proyecto político en el Club Amigos, en Moca, donde reafirmó que pese a los buenos gobiernos que ha encabezado el PLD a lo largos de estos años, si el partido se divide no se garantiza el triunfo en las elecciones del 2020.

Montás manifestó que lo más importante en estos momentos es mantener la unidad del PLD para poder retener el gobierno, pero que para eso es necesario que tanto Fernández como el presidente Danilo Medina faciliten que otros compañeros compitan por la candidatura presidencial y poder ganar las elecciones de mayo de 2020.

“Si Leonel hizo un buen gobierno y Danilo lo ha estado haciendo muy bien, otros compañeros que tienen tanta o igual capacidad que ellos también podrán hacerlo y eso va a contribuir a fortalecer la democracia en la República Dominicana”, sostuvo Montás

“Es por esa razón, indicó Montás, que he estado insistiendo mucho de que lo correcto debería ser que tanto el compañero Danilo como el compañero Leonel antepongan sus intereses personales a los intereses generales del partido y que apoyen otro candidato nuevo para que el Partido de la Liberación Dominicana siga presentándoles opciones nuevas a los electores dominicanos”.

“Trabajemos para que este partido siga gobernando la República Dominicana sobre la base de mantener unido al Partido de la Liberación Dominicana y sobre la base de presentar un nuevo modelo en las elecciones de 2020 y trabajemos para que ese modelo sea quien les habla, el compañero Juan Temístocles Montás”, expresó el exministro de Industria y Comercio.

Montás entiende que una eventual candidatura presidencial suya tiene que verse como una opción que garantiza la unidad del partido, pero además que garantiza que el PLD real y efectivamente siga siendo una fábrica de presidentes como dijera una vez el compañero Leonel Fernández”.

Antes de encabezar el acto, el ingeniero Montás se detuvo a observar una plantación de piña para exportación a la entrada de Monte Plata, donde expresó: “Me sentí orgulloso de ver cómo esos jóvenes (lo que mantienen la plantación de piña) están produciendo para Europa y para Estados Unidos. Necesitamos seguir apoyando a la juventud, fundamentalmente a los jóvenes emprendedores para que desarrollen proyectos y puedan ellos mismos generar empleos y que todo el mundo tenga derecho a la educación”, puntualizó.