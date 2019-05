“Fit con Miguel” promueve el bienestar a través del ejercicio

“Fit con Miguel” recibió una mención especial en el programa “Impúlsate” del Banco Popular el año pasado, y ha logrado crecer en muy poco tiempo

Miguel Tejada ha logrado motivar a cientos de personas hacia un estilo de vida saludable, y su proyecto “Fit con Miguel”, conformado por decenas de entrenadores que imparten clases en diferentes puntos del Gran Santo Domingo, es una buena muestra de ello.

Esta iniciativa, basada en programas de entrenamiento físico al aire libre y natación, comenzó hace cuatro años. Actualmente los puntos de entrenamiento son el Mirador Sur, Jardín Botánico Nacional, Parque Las Praderas, Parque Iberoamérica, Parque Italia, Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Colegio Jaime Molina Mota y la Plaza de la Cultura.

“Nací con sobrepeso. Durante mi infancia y adolescencia sufrí mucho bullying, que me sumergieron en depresiones. Recuerdo que en el 2015, cuando pesaba 250 libras, sentía que ya no podía más. No quería mantenerme más en mi trabajo, ya que tenía que estar todo el día sentado, y sentía muchos dolores. Así que una mañana, simplemente me levanté y me fui”, cuenta Miguel, de 26 años.

Después de abandonar el empleo, de lo cual no se arrepintió, Miguel comenzó a llevar currículo a varias empresas, pero no obtuvo ninguna respuesta. Decidió comenzar a hacer ejercicios con más frecuencia al aire libre, y en dos meses ya había perdido casi 50 libras.

“Al ver mi progreso, una prima me comentó que estaba cansada de ir al gimnasio y no encontrar motivación ni seguimiento de los entrenadores. Quiso acompañarme en uno de mis entrenamientos y le gustó tanto que publicó una foto en Instagram con la etiqueta #FitConMiguel. Sus amigas le preguntaron que dónde estaba entrenando y cómo podían unirse”, recuerda.

Tras eso, se fueron integrando más personas. “La gente se comenzó a acercar a mí. Veían que no me limitaba a impartir los entrenamientos, sino que también buscaba la manera de motivarlos en todo momento y ofrecerles un seguimiento personalizado para que cumplieran su meta”.

Miguel indica que de un grupo de 25 personas en aquel entonces, hoy día cuenta con cientos de clientes que están en 30 grupos, “que han obtenido resultados importantes a nivel físico, pero, sobre todo, han impulsado su amor por la actividad física y eso les hace sentir bien, porque entienden que el ejercicio no es únicamente para verse bien”.

“Tuve que contratar entrenadores, y aunque al principio la gente insistía en que fuera yo quien les diera las clases, era físicamente imposible, porque ya habíamos creado otros grupos en diferentes lugares de la Capital”, expresa, al tiempo que puntualiza que “Fit con Miguel es más que un programa de entrenamiento al aire libre, es un seguimiento muy preciso a las metas de cada integrante”.

Este proyecto cuenta con programas como Fit con Miguel Campus, impartida fundamentalmente en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) “para que los estudiantes encuentren un espacio donde despejen sus mentes y practiquen un poco de ejercicio, lo que ayuda en específico a reducir los niveles de estrés y aumentar la concentración”.

También tienen Fit con Miguel Empresarial, donde se imparten entrenamiento a empleados de varias empresas, “ya que la mayoría de trabajadores no cuenta con el tiempo suficiente para ir a un gimnasio, así que llevamos el ejercicio hasta ellos. Buscamos que sea un momento de respiro y entretenimiento”.

Asimismo, está Fit con Miguel Kids, que consiste en campamentos para niños de cuatro a 12 años. “Hacemos que desde temprana edad aprendan a querer el ejercicio, a verlo como parte importante de sus vidas. Lo hacemos con métodos entretenidos para que no lo vean como una obligación sino como una oportunidad de desarrollo y diversión”, apunta Miguel.

Asegura que fue difícil emprender, “especialmente por la presión social de todos lados, tanto de amigos como familiares. Pero al final, me he dado cuenta de que con mucho esfuerzo, las cosas siempre darán resultado. No hay nada más grande que inspirar a la gente, no hay mayor recompensa que hacer lo que a uno le gusta”.

Este joven de apenas 26 años fue reconocido por su proyecto con una mención especial el año pasado en el programa Impúlsate del Banco Popular.

“Mi deseo es poder seguir tocando vidas e inspirando a la gente a ser mejor. A lograr cada cosa que se proponga, sin importar los miedos que tenga, hacemos que nuestro lema “Hazlo como puedas”, sea parte de sus vidas en todos los sentidos”, subraya.

Fit con Miguel Social apoya a niñas en riesgo

Otro de los proyectos es Fit con Miguel Social, “un esfuerzo por devolverle a la sociedad un poco de lo que me ha dado. Consiste en visitas todos los martes a la Escuela-Hogar Rosa Duarte, donde 102 niñas en riesgo social y huérfanas reciben clases de zumba, alimentación, charlas motivacionales, así como otros servicios. “Nuestro objetivo es ayudar a las comunidades más vulnerables y de escasos recursos. Hemos comenzado por esto, pero tenemos planes de expandir nuestro apoyo”, afirma Miguel.