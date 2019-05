Juan Hubiere condena decisión de la JCE que dispone el voto de arrastre en seis provincias

El precandidato presidencial y vicepresidente del Frente Amplio condenó la decisión de la Junta Central Electoral de violar “en forma grosera” la Constitución de la República al disponer el voto de arrastre en beneficio de los candidatos a senadores de seis provincias del país.

Juan Hubiere del Rosario sostuvo que ningún reglamento ni ley sustantiva ni orgánica puede estar por encima de la Carta Magna, por lo que ha habido una intención manifiesta de la JCE de beneficiar a determinados candidatos a senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sobre todo, de los que responden al grupo de Danilo Medina, que no tienen forma de quedarse en el cargo por la impopularidad que pesa sobre ellos.

Adujo que hay una doble violación de la Constitución porque la misma establece que el voto debe ser directo para todos los candidatos a cargos electivos, pero que la JCE no sólo dispone el voto de arrastre, sino que por demás lo hace en forma parcializada, para unos sí y otros no, en un evidente mecanismo de fraude electoral para beneficiar a candidatos que no tienen el arraigo en sus demarcaciones provinciales.

Hubiere señaló que si la JCE decidió violar la Constitución de la República estableciendo el arrastre debe hacerlo para todos los cargos electivos, incluyendo las regidurías, y no en la forma descabellada en que lo dispuso, beneficiando algunas senadurías, para que puedan ser retenidas por el grupo que dentro del PLD responde a Danilo Medina.

El precandidato presidencial del Frente Amplio precisó que las leyes deben ser iguales para todos los ciudadanos y no aplicarse en forma excluyente para beneficiar a unos y a otros no.

Ratificó que si la JCE violar la Constitución disponiendo el arrastre para seis provincias del país, que lo haga de manera total, aunque lo correcto es la aplicación irrestricta de la Carta Magna para todo el proceso electoral.