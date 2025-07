“Huellas de mi Quisqueya”: INDEX lanza 4ta edición del concurso de cortometrajes para la diáspora dominicana

Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana.- El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), en colaboración con la Dirección General de Cine (DGCINE), Caribbean Cinemas, y con el auspicio del Banco BHD y Altice Dominicana, lanzó la cuarta edición del concurso de cortometrajes “Huellas de mi Quisqueya”, cuya temática este año es: “¿Cómo me conecto con Quisqueya?”, invitando a dominicanas y dominicanos en el exterior a contar, desde su experiencia, cómo mantienen vivo su vínculo con el país.

El evento inició con un minuto de silencio rindiendo honor a la memoria del Sr. Agliberto Meléndez, pionero del cine dominicano a quien se le atribuye grandes aportes a esta industria, quien falleciera la madrugada del 2 de julio 2025.

El lanzamiento fue encabezado por la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y directora ejecutiva del INDEX, embajadora Celinés Toribio, quien destacó que esta iniciativa se enmarca en una diplomacia cultural y participativa, orientada a fortalecer los lazos con la diáspora y proyectar su identidad más allá de las remesas. En sus palabras expresó que “con estos cortometrajes buscamos unir experiencias, resaltar lo que somos como diáspora y destacar que los dominicanos en el exterior son mucho más que remesas. Detrás de cada cortometraje que se postule habrá un hijo o hija de esta tierra, como yo, que nunca ha dejado de amar a su patria”.

El evento se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), con la participación de Marianna Vargas, directora de la Dirección General de Cine (DGCINE); Zumaya Cordero, directora general de Caribbean Cinemas; Josefina Navarro, vicepresidenta senior de Comunicación y Responsabilidad Social del Banco BHD; y Marisol Martínez, directora de Comunicaciones y Marca de Altice Dominicana.

También estuvieron presentes Yasmara Mejía, encargada del Departamento de Promoción Educativa, Cultural, Deportiva y Social del INDEX, y responsable de la organización del concurso; los reconocidos directores de cine Tabaré Blanchard y Pedro Urrutia, así como invitados especiales de diversas instituciones, funcionarios del MIREX, miembros de la industria cinematográfica y dominicanos en el exterior que participaron de manera virtual.

Los interesados en participar tienen hasta el 3 de octubre de 2025 para enviar un cortometraje que refleje su experiencia como dominicana o dominicano residiendo en el exterior, inspirado en respuestas a preguntas como: ¿Qué tengo siempre conmigo que me recuerda a Quisqueya? ¿Qué costumbres forman parte de mi día a día y honran mi dominicanidad? ¿Qué me conecta con mi tierra, sin importar dónde me encuentre?.

Cabe destacar que este año, se tendrán dos categorías; Amateur: Personas que realizan cortometrajes por pasión, sin un vínculo profesional establecido en la industria del cine; y la categoría Cineastas: Profesionales o semi-profesionales con experiencia en la producción cinematográfica. Ambas con premios metálicos. Para participar, los postulantes deben llenar el formulario de inscripción y cargar su cortometraje en la página web: www.index.gob.do/huellasdemiquisqueya.

Mediante este concurso el INDEX busca fortalecer y dar visibilidad a la comunidad de dominicanas y dominicanos en el exterior, difundir la cultura dominicana y potenciar la creación de audiovisuales para la Marca País.