Gestión de la DGII goza de una alta valoración entre los contribuyentes, según estudio

Santo Domingo.- Un 91% de los contribuyentes otorga una alta valoración favorable a la gestión de la Dirección de Impuestos Internos (DGII) y el 92% tiene una opinión excelente o muy buena de la DGII comparada con otras instituciones públicas.

Asimismo, según los datos de un reciente estudio de opinión realizado por la firma CID Latinoamérica, con una muestra de 1,765 personas a nivel nacional, se encontró que un 85% de los entrevistados tiene un alto nivel de satisfacción de los servicios que ofrece la DGII.

La valoración otorgada a la DGII también va en consonancia con la opinión que tienen los informantes sobre la credibilidad y confianza en la institución. La mayoría de los informantes (85%) indica que la gestión realizada por la DGII es creíble y el 82% siente confianza en Impuestos Internos.

Los datos fueron levantados por la consultora en los meses de noviembre, diciembre 2018 y enero 2019, con un margen de error de ±2.53 puntos porcentuales respecto a los resultados totales y con un nivel de confianza del 95%.

El desempeño de la DGII en comparación con otras entidades públicas es evaluado de manera positiva, sin mayor diferencia entre grupos evaluados. La valoración alcanzó un 92% entre bueno, muy bueno y excelente en una escala del 1 al 10 donde 1 es muy malo y 10 es excelente.

La imagen de la DGII se muestra saludable entre los entrevistados, considerada por cuatro de cada cinco como buena o excelente, registrando una valoración positiva promedio de 81%. Esto representó un repunte de 11 puntos porcentuales comparado con la encuesta anterior en la que fue valorada con un 70%.

En los segmentos de contribuyentes conocidos como grandes (85%), zonas franca (89%) y grandes locales (81%), la DGII obtuvo su mayor valoración positiva sobre su imagen, mientras que en el resto de los contribuyentes (básicamente personas físicas) se mostraron mas critico con la imagen de DGII, con 78% de valoración, sumado entre buena y excelente y 20% sumado entre mala y muy mala.

La transparencia

Un 81% de los entrevistados consideró que la DGII es una institución transparente”. La valoración se registro en una escala del 1 al 10 donde 1 es nada transparente y 10 es totalmente transparente. Por segmento de contribuyentes, la valoración fue la siguiente: zonas francas 89%, grandes contribuyentes 83%, grandes locales 80% y resto de contribuyentes 79%.

Otro aspecto que se evaluó en la encuesta fue si los contribuyentes perciben que en Impuestos Internos durante el último año hay o no corrupción, el 64% opinó que no hay corrupción, mientras que un 20% no sabe identificar si existe algún grado de corrupción en la DGII.

Alto nivel de satisfacción

A los encuestados se les preguntó sobre su nivel de satisfacción con los servicios que ofrece Impuestos Internos, utilizando una escala del 1 al 10 donde 1 es totalmente insatisfecho y 10 totalmente satisfecho. En ese sentido, la valoración mayor se registró entre 7 y 10, para acumular un 85%.

El mayor nivel de valoración sobre su satisfacción se produjo entre los grandes contribuyentes y las zonas francas donde alcanzó 90% y 91% respectivamente, mientras que en grandes locales y el resto de contribuyente la valoración fue de 85% y 81% respectivamente.