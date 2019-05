Avanzan preparativos en NY para el XV Congreso de Prensa  2019 y II Congreso Mundial de Universidades

Los preparativos para la realización del XV Congreso Hispanoamericano de Prensa y II Congreso Mundial de Universidades, International Congress University of Media, (ICUM), avanzan a toda velocidad en el plano organizativo a nivel local, nacional e internacional, con un gran entusiasmo de centenas de universidades, periodistas, comunicadores sociales, personalidades, escritores todos interesado en participar en el evento periodístico de mayor trascendencia en los Estados Unidos de América.

El fundador y presidente de este Congreso de Prensa internacional, Amín Cruz, informó que participará el científico, asesor de la ONU, catedrático de la Soborna y director en español del periódico Le Monde Diplomatique, París – Francia, el laureado Dr. Ignacio Ramonet, historiador, escritor y analista político, además del padre de la Ética en América, el laureado Dr. Javier Darío Restrepo, catedrático de la universidad de los Andes, Colombia, conferencista en temas de comunicación social y Mons. Ramón de la Rosa y Carpio, Arzobispo Emérito de Santiago de los Caballeros, RD, Catedrático y Periodista, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

De igual manera, Cruz destaca la presencia en este XV Congreso Hispanoamericano de Prensa y II Congreso Mundial de Universidades, International Congress University of Media, (ICUM), de los panelistas catedráticos, educadores y periodistas: María Salazar Ferro, director del Committee to Protect Journalists, Roberto Domínguez, Senior Editor – Daily News, NY, el Dr. Juan Pablo Meneses Stanford University, California – The New York Time, Dra. Cándidas Díaz, directora Comunicación Social – Universidad Tecnológica de Santiago, RD, UTESA, Dr. Carlos Aguasaco, City College – CUNY, Dr. Héctor Geager, Profesor Columbia y NYU University, Dr. Vicente Alcaraz García, CB & Consultor S.L., España.

También honran con su presencia a este evento internacional los catedráticos, profesores y periodistas: Félix Almonte, director Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD; Rosa Alcántara, coordinadora de la carrera de Comunicación Social Medios Digitales – Instituto Tecnológico de Santo Domingo, (INTEC), Paco Hidalgo Toledo, director de Comunicación Social, Universidad Estatal del Sur de Manabí, Ecuador, Dra. Seny Taveras, Executie Director of CUNY – in the Heights, Gonzalo Leonardini, catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés, (UMSA), la Paz, Bolivia, Cristal Acevedo, directora Comunicación Social – Universidad Abierta Para Adulto, (UAPA), Francisco Cortés, exvicepresidente de la cadena Fox, entre otros.

Cruz anunció que todos los miembros del Comité Ejecutivo, al igual que los encargados y colaboradores a nivel local, nacional e internacional están trabajando día y noche en la preparatoria del cónclave que se realizará en las Naciones Unidas y Columbia University los días 21, 22, 23 y 24 de agosto, 2019, con la presencia de los más grande y destacado exponente del mundo de la ciencia, letra, periodismo, investigación y comunicación.

Puntualizó el presidente y fundador que los sacrificio humano y los grandes esfuerzo en ideas y proyectos, es con el objetivo de presentarles (DOS CONGRESO EN UNO), XV Congreso Hispanoamericano de Prensa y II Congreso Mundial de Universidades, International Congress University of Media, (ICUM) a todos los asistentes académicos, periodistas, comunicadores sociales, escritores, publicistas, fotógrafos, camarógrafos, personalidades, estudiantes junto al cuerpo diplomático de las Naciones Unidas, ONU, además de una batería de expositores internacionales, con una gran Cena de Gala y un espectáculo artístico cultural -fiesta- de alto nivel, jamás realizado en esta ciudad de New York. Para información y confirmar su asistencia deben registrarse al www.congresodeprensa.com, y/o escribir congresodeprensa.usa@gmail.com, llamar a los Tels: 718-710-7759 / 914-758-3889 / 862-588-6762.