Anaís: “Yo quiero dejar la droga, quiero dejar de matarme”

La cantante dominicana Anaís reveló que quiere dejar de consumir droga porque su uso implica un suicidio.

“Yo quiero dejar la droga, yo quiero dejar de matarme a mí misma”, expresó en uno de varios videos que colgó la mañana de este lunes en Instagram tanto en inglés, como en español.

Asimismo, dijo que quiere dejar de hacer otras cosas que le están haciendo daño, sin embargo, las redes la empujan a actuar de forma negativa.

“Ustedes seres humanos dejen ese comportamiento. Mira, yo me dormí y me acosté y cuando me despierto para ver en Instagram para ver cosas positivas, mira como son ustedes, por eso fue que hice lo que hice para enseñarles a ustedes una lección”, se quejó la joven de 24 años, tras varios comentarios negativos que recibió en una foto que colgó del bachatero criollo Romeo Santos deseándole feliz Día del Padre.

Manifestó que puede percibir que en las redes sociales ella no es famosa porque no cuenta con “tantos seguidores”.

Finalmente, la ganadora de la segunda temporada de Objetivo Fama pidió respeto a sus seguidores ante las críticas e insultos que recibe a través de las redes.