Las autoridades policiales apresaron a un hombre que acusado de realizar varios disparos en la oficina de la telefónica Claro Dominicana, ubicada en La Sirena, en San Francisco de Macorís, alegando que estaba siendo estafado por la empresa.

A Bianny Rafael del Orbe, de 39 años, se le ocupó una pistola con su cargador y capsulas, que según la Policía portaba de manera ilegal.

“Esa gente me han engañado me han engañado tres veces, he sacado Internet caro y no me funciona y he tenido que pagarlo. Yo no debo una factura, se las he pagado todas a ellos. Yo quería tener mi teléfono que cuando quisiera tener Internet usarlo y si quería tener minutos, con tarjeta libre”, se quejó el hombre que aseguró que la empresa le ha cobrado servicios sin apenas usarlo.

Sin embargo, se mostró arrepentido de lo que hizo porque según lo indicado, lo suyo es dedicarse a las galleras.

En tanto que, la Policía dijo que en el lugar fueron recolectados seis casquillos.

Mientras que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.