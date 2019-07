Maduro afirma que la oficina de Bachelet es “enemiga” de Venezuela

Durante un evento por el aniversario de un programa social del Estado, transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión, Maduro lamentó que estas iniciativas no aparecieron en el último informe de Bachelet sobre el país, “ni van a aparecer”.

El líder chavista afirmó que la instancia que encabeza la expresidenta chilena “se ha declarado enemiga” de la llamada revolución bolivariana por lo que consideró que su Gobierno no puede “esperar nada bueno de esa oficina”.

En el informe de la Acnudh sobre Venezuela, no favorable al Gobierno de Maduro, se recabaron testimonios de líderes comunitarios que denunciaban ser excluídos de los programas sociales por ser opositores, por lo que esa oficina recomendó que se “garantice que todos los programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no discriminatoria”.

Para Maduro, aunque en el informe sobre la situación de derechos humanos no recoja los que considera logros de los programas sociales oficiales y “así mientan”, Venezuela “va a seguir avanzando en su revolución socialista”.

Aseveró, además, que “nada ni nadie” lo detendrá, “ni hoy ni nunca”.

Asimismo, y por segunda ocasión en una semana, se refirió con elogios sobre la serie “Bolívar”, basada en la vida del Libertador Simón Bolívar, que es producida por el canal colombiano RCN y que se distribuye a través de la plataforma en línea Netflix.

“Es una serie bien hecha, es como una novela de la vida de Bolívar”, dijo y afirmó que “como tiene que ser, Bolívar brilla con luz propia, con su fuerza que nos alumbra a todos”.

Venezuela atraviesa por un alto pico de tensión política desde enero pasado, cuando Maduro juró otro período de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional porque a los principales líderes opositores se les impidió participar en esos comicios.

En respuesta, el líder de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Juan Guaidó, se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente encargado en interpretación de varios artículos de la Constitución venezolana. EFE