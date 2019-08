“Tengo el perfil que quiere la ciudadanía para el 2020”

Navarro apoya la reforma para habilitar al presidente Medina

El aspirante a la precandidatura presidencial más joven del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Andrés Navarro (55 años) desarrolla una apretada agenda de actividades en busca de mejorar su posicionamiento electoral de cara a las encuestas que hará la corriente del presidente Danilo Medina para escoger un precandidato único para que compita en las primarias del 6 de octubre. Navarro se define como un político de causas sociales, que aspira a la nobleza en el oficio de la política y está seguro de que tiene el perfil del presidente que quiere la sociedad a partir del 2020. Es su primera participación por un cargo electivo y saltó a la vida pública cuando el presidente Medina primero lo designó ministro de Relaciones Exteriores y luego ministro de Educación. Asegura que no tenía en agenda por ahora entrar en la carrera presidencial pero que la valoración de la ciudadanía como uno de los mejores funcionarios y el llamado del Presidente a un grupo de dirigentes de su corriente con perfil presidencial para que empezaran a trabajar sus proyectos, fueron determinantes para tomar la decisión.

¿Aceptará el resultado de las encuestas y se unirá al precandidato ganador si usted no es el favorecido?

Andrés Navarro cumple los pactos y en este caso apuesto al sentido de cuerpo. En todas las organizaciones en las que he tenido algún tipo de actividad tengo sentido de equipo y he desarrollado un sentido de pertenencia muy grande y voy a respetar lo que ha acordado el equipo del presidente Danilo Medina.

¿Cuándo y por qué decidió entrar en la carrera por la candidatura presidencial del PLD?

En mi agenda inmediata no estaba un proyecto presidencial. Esto comienza a ventilarse en la medida en que fuimos viendo como a nivel nacional me había convertido en uno de los funcionarios mejor valorados en todo el país a través de múltiples encuestas que hacían de diferentes sectores y me lo hacían saber. Hasta ese momento lo veía como una posibilidad, hasta que el Presidente me invitó a una reunión donde nos hizo saber a los que invitó que estábamos en condiciones de hacer un proyecto presidencial; él nos invitó a varios a una reunión y nos dijo, bueno yo he visto que todos ustedes tienen condiciones presidenciales, tienen un perfil presidencial y los que tengan voluntad de construir un proyecto presidencial háganlo desde ahora. Este proceso que he llevado de construcción del proyecto de candidatura presidencial lo he hecho en consulta con el Presidente; él es mi líder político y sus orientaciones son clave en la ruta que llevo. He tenido múltiples diálogos con él, además de que he podido aprender mucho con él.

¿Por qué Andrés Navarro debe ser el candidato del PLD?

El 2020 no es solo un momento para elegir un presidente es un momento para optar por un modelo de desarrollo nacional y el modelo de desarrollo que propongo al país estará basado en el desarrollo local y será en alianza con los ayuntamientos del país. La experiencia me ratifica la validez de la decisión que tomé hace 21 años de entrar a la política. Soy un perfil que hoy día podríamos llamar politécnico, porque soy político pero a la vez soy de un perfil profesional de altas calificaciones, y hoy más que nunca eso es lo que necesita el país. Se necesita un país bien preparado con todas las competencias que le den confianza y garantía a la República Dominicana de que todas las decisiones que tome van a ser asertivas. El país para el 2020 debe garantizar que el político que escoja para gobernar la nación corresponda a esos criterios.

¿Qué hace para posicionar su proyecto político?

Tenemos contabilizadas más de 400 actividades y una base de datos de más de 15 mil personas; 15 mil personas con las que me he relacionado, no es que conglomeré 15 mil personas en un estadio, donde nadie conoce al candidato ni escucha al candidato y donde el candidato no conoce ni escucha a nadie. Nuestro método es como una guerra de guerrilla de acupuntura territorial y sectorial que me permite decir que he podido interactuar con 15 mil personas hasta el momento. He visitado todas las provincias y más del 50% de los 158 municipios.

¿Cree en la unidad del PLD?

No veo división del PLD. El PLD no se va a dividir, del PLD podrían salir personas enojadas, pero eso no es una división, hay que recordar que la historia del PLD en esos 45 años, se han dado crisis donde hay grupos que han salido y nada de eso significó división del partido. La historia del PLD es que han sido grupos muy minoritarios y en esta ocasión si algo ocurriera, si algo puede ocurrir es que un grupo pequeño salga del PLD, pero se mantendrá unido. No debo especular con quien o quienes, pero analizando la situación actual de muchas tensiones, gente que habla de que el PLD se va a dividir, es que uno ve probabilidad de que alguien o algún pequeño grupo salga. Es poco probable que alguien se vaya. Pero la división no es posible. Tiene todas las condiciones para seguir en el poder, es muy pretencioso decirlo porque quien decide es el pueblo; sí va a depender mucho del perfil del candidato del partido si ganamos en la primera vuelta o en la segunda vuelta, eso puede ser más relativo, pero de que va a ganar, no me queda la menor duda.

¿Cómo financia su campaña?

Hasta ahora hemos ejercido un proyecto de campaña austero con aportes de amigos, colaboradores, profesionales y empresarios. Hay una gran parte de nuestro equipo que colabora no solo con su tiempo sino con sus limitados recursos. Eso nos ha permitido tener una agenda bien activa y sumamente modesta y por eso no he hecho espectáculos extraordinarios porque no es el momento. Cada semana hago una actividad de recaudación que nos permite tener fondos para la administración de los gastos.

¿Aspira a gobernar con un estilo parecido al del presidente Medina?

Cada presidente tiene su librito. En mi caso, la mayor bibliografía surge de Danilo Medina pero tendrá valor agregado, tendrá diferencias porque todo padre espera que sus hijos sean mejores, no que sean iguales. He bebido de la experiencia de él y con mi propio estilo y perfil voy a agregar valor a lo que espera la gente, no solo la base del PLD. Será un estilo y un modelo de gobierno que tenga todo lo positivo de lo anterior pero con capacidad y competencia de agregar valor..

¿Está de acuerdo que se modifique la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina?

Estoy de acuerdo, el presidente Danilo Medina debe ser medido con la misma vara y en las mismas condiciones que se está midiendo Leonel Fernández e Hipólito Mejía que ejercieron la presidencia y por un cambio constitucional se les habilitó. Lo menos que se puede esperar de una decisión como la que tomó de no procurar un tercer mandato consecutivo es que se le habilite para el futuro como están los otros. Porque si no se le habilita, ellos quedaran siempre habilitados y el único que no quedará habilitado es él, y eso es absurdo.