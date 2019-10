PLD se dividió sin violencia física, pero arde en redes

Las divisiones de los partidos políticos mayoritarios en los últimos 40 años han sido una constante en el país. De hecho el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) es el que más partidos ha parido a lo largo de su historia y el primer desprendimiento importante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hasta ahora sería La Fuerza del Pueblo (LFP) a raíz de la renuncia del presidente de esa organización y expresidente Leonel Fernández.

Algo que ha caracteriza las grandes divisiones de los partidos es que los grupos disidentes intentan tomar el local principal de la organización. En el 1973, cuando Juan Bosch salió del PRD para fundar al PLD, sus seguidores ocuparon el local principal del partido del jacho y de hecho se quedaron con él pues es la Casa Nacional del PLD ahora.

En esa ocasión, el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, llamó a los peledeítas asaltantes y Bosch le pidió al político que retirara ese calificativo a sus seguidores. En el 2004 cuando el PLD se dividió por el enfrentamiento entre Hipólito Mejía y Hatuey de Camps por la reelección de Mejía, la diputada Felipa Gómez y otros seguidores del fallecido político ocuparon el local del PRD, ubicado en la avenida Bolívar, en la capital. La acción fue para impedir la juramentación del nuevo presidente de esa organización, Vicente Sánchez Baret.

El grupo de De Camps fue expulsado del PRD y fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata (PRSD) y se quedó con la Casa Nacional del partido blanco. En el 2013, el PRD entró en una nueva crisis, esta vez protagonizada por el expresidente Mejía y Luis Abinader contra el presidente de la organización, Miguel Vargas.

En enero del 2013, Mejía y sus seguidores ocuparon la casa nacional del PRD en la avenida Jiménez Moya en una caravana multitudinaria que partió del Instituto José Francisco Peña Gómez, en la avenida Bolívar. El acto incluyó varios disparos y acciones de violencia pero no hubo víctimas. Vargas recuperó el local luego de una sentencia favorable al PRD del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Agresiones en redes

Un ejemplo es el intercambio de insultos entre el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta y Franklin Almeyda, del equipo de Fernández. Peralta sostuvo que la salida de Fernández del PLD refleja que no acepta la derrota de las primarias y Almeyda le respondió: “ustedes secuestraron la cúpula del PLD, para convertirse en un emporio empresarial gobernante. Ahora se quedan solos. Leonel sale con la membresia y se le suma el pueblo y organizaciones, para sacarlos a ustedes del Palacio, por torpes abusadores”. Peralta respondió a Almeyda diciencdo que como es la segunda vez que “te vas del partido espero que esta vez sea definitivo”.

La respuesta del renunciante miembro del Comité Político fue más dura aún: “Me voy sin llevarme entre las uñas lo que no es mío. Mucho menos quedarme y hacerme dueño de lo ajeno. Me llevo el pensamiento y proyecto histórico de Bosch, el cual ni conoces ni conocerás por no importarle”, dijo. El vocero del equio de Fernández en declaraciones calificó de “nido de vívoras” y dirigencia rancia a sus antiguos compañeros de partido.

Los juicios disciplinarios no se han producido PLD

Otra característica distinta a las grandes divisiones anteriores que habían sufrido los partidos políticos son los juicios disciplinarios a dirigentes que son acusados de traición para expulsarlos. En el caso de la última división del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía y el presidente de la organización, Andrés Bautista fueron expulsados mediante un juicio disciplinario que fue validado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional (TC). En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hasta ahora eso no se ha producido y la expulsión requiere un juicio previo.