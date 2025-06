En su esfuerzo de unificar la política migratoria con el liderazgo político nacional en medio de la crisis haitiana por las posibles repercusiones de esta en el país, el presidente Luis Abinader se reunió nuevamente ayer con el expresidente Danilo Medina y máximo representante del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



El encuentro de ambos (que fue totalmente privado y sin acompañantes) tuvo lugar en la Casa Presidencial del PLD, donde el mandatario dominicano acudió a las 10:28 de la mañana acompañado del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el encargado de la Secretaría General del Gabinete del Presidente, Eilyn Beltrán y el director de Prensa del Presidente, Daniel García Arlchibald. Danilo Medina llegó al lugar a las 9:24 de la mañana, una hora y seis minutos antes de la pautada, que era a las 10:30 de la mañana.



Fue un encuentro de casi dos horas, pero al término de esta el presidente Abinader expresó unas palabras muy breves, con las que explicó que durante la reunión dio seguimiento junto al expresidente Danilo Medina a la situación del vecino país y a lo conversado en el primer encuentro del pasado 14 de mayo junto a los también exmandatarios Leonel Fernández e Hipólito Mejía en el Ministerio de Defensa.



Al ofrecer la información de lo tratado con Medina ayer, Abinader indicó que ambos hablaron sobre los nuevos eventos que se han producido en Haití, el estatus de la crisis, las acciones que han desarrollado también la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el Consejo de Seguridad, además de la misión de pacificación de Kenia que se encuentra en la vecina nación.



Entre los aspectos destacados por Abinader en el marco de este encuentro, que continuaría la próxima semana con el expresidente Leonel Fernández, es que se trató lo que ambos piensan y proyectan para el resto del año sobre la crisis de Haití que calificó de “delicada”.



“Hemos conversado con diferentes líderes políticos; lo hicimos, como ustedes saben, con el presidente Macron, cuando estuvimos en Francia, también con el presidente Lula, en la conferencia Brasil y Caribe y en donde quiera, en cualquier escenario, en cualquier foro internacional, pues manifestamos nuestra preocupación para que la comunidad internacional no se termine de olvidar de Haití porque es un tema que los dominicanos somos todos los países que más le impacta esa crisis.”, expresó el gobernante ante los medios de comunicación que estuvieron presentes.



Danilo no hizo declaraciones



Mientras Luis Abinader y Danilo Medina se encontraban reunidos, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, su asistente del mandatario Eilyn Beltrán y el director de Prensa del Presidente, Daniel García Alchibald, se encontraban con la comisión del PLD encabezada por Johnny Pujols, secretario general, además de Temístocles Montás, vicepresidente de la organización y los miembros del Comité Político Mirian Cabral, Maribel Acosta, Héctor Olivo, Carlos Pared y Robert De La Cruz.



Tras encuentro, no se contestaron preguntas. Sólo habló el presidente Luis Abinader y el expresidente Medina, al ser preguntado sobre las propuestas o posiciones planteadas al mandatario, sólo manifestó: “acordamos que el presidente Abinader iba a hacer esta declaración y yo las suscribo. Muchas gracias”. Tras esto, ambos posaron para las fotografías oficiales y luego, junto a su comitiva, se marcharon.

El presidente Luis Abinader y el expresidente Danilo Medina se reunieron ayer en la Casa Presidencial del PLD.

Diálogo crisis haitiana se trata en mesas temáticas

El pasado lunes 23 de junio, el Consejo Económico y Social (CES) dejó iniciados los trabajos de las seis mesas temáticas que se realizan en el marco del “Diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana” que comenzó Abinader junto a los expresidentes Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, pero que ahora trabajan 84 delegados de estos.



Las mesas temáticas, que tratarán los temas de Migración; Comercio Bilateral; Desarrollo de Comunidades Fronterizas; Seguridad Nacional; Relaciones Internacionales y Asuntos Laborales, tendrán un mes para lograr los consensos.



Hay 84 delegados: 14 por el Gobierno, 14 por cada expresidente, y 14 por cada sector del CES (social, laboral y empresarial), 6 moderadores y 12 relatores. A más tardar el 15 de agosto de este año, se tiene previsto presentar el informe final de los consensos y disensos obtenidos.



En la metodología de trabajo elaborada por todos se indica que en la mesa de asuntos laborales el objetivo es formular propuestas para un modelo laboral legal y justo. Sostiene esto en razón de que la participación de trabajadores haitianos en sectores clave de la economía.