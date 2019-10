Conabios aprueba 459 investigaciones en salud en 15 años

Desde su creación, hace 15 años, el Consejo Nacional de Bioética en Salud (Conabios) ha aprobado 459 protocolos de investigación, otros 28 han sido rechazados, 20 han sido observados y tres se encuentran en proceso de evaluación.



La presidenta del órgano rector de las investigaciones en salud que se realizan en el país, Aura Celeste Fernández, explicó que la mayoría de las investigaciones han versado sobre VIH, diabetes, vacunas de varios tipos, hipertensión, glaucoma, cáncer de pulmón, osteoartritis de rodilla, tumores metastásicos de melanoma cutáneo e hipertensión ocular.

También sobre catarata, acné vulgar, hipertensión arterial pulmonar, condiciones verrugosas, degeneración macular, artritis reumatoide, cáncer de células metastásicas, reducción de riesgo de fracturas en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, detección temprana de la leptospirosis humana, mejora de la visión relacionada con la edad y ablación intravenosa en el tratamiento del reflujo de la vena safena mayor.

Vetan investigación células madre

“Un asunto que no puedo dejar de decirles es que en todo este tiempo tan sólo ha sido sometida una investigación relacionada con células madre, la cual no cumplió con los requisitos mínimos indispensables para ser aprobada”, destacó Fernández durante el acto de celebración del aniversario de la institución.

Asimismo, informó que actualmente la institución está monitoreando las investigaciones que ha aprobado.

Fernández dijo que las decisiones emanadas han estado basadas en la comprobación para determinar si la investigación cumple con los principios bioéticos, metodológicos y científicos, “y con ello hemos enfatizado en la autonomía de las personas y en que cada investigación procure el mayor beneficio, no cause daño individual ni colectivo y no viole la normativa nacional e internacional en materia de bioética”.