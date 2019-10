El expresidente Hipólito Mejía dijo este jueves que él no se opone a que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) haga un pacto con Leonel Fernández y su proyecto La Fuerza del Pueblo, sin embargo manifestó que hay que esperar para saber si esa alianza es conveniente.

“Yo no soy traba para que se hagan los acuerdos que sean necesarios, ahora tu no me veras sentado con los sinvergüenzas de este país. Con Roberto Rosario tu no me vas a ver sentado nunca”, dijo Mejía al ser abordado por periodistas.

Indicó que él y Fernández “no se gustan mucho”, pero que no tendría ningún problema en sentarse hablar con él.

Añadió, además que de lo poco que sabe de derecho, Leonel no puede ser candidato presidencial.