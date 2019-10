Nombre de un concierto causa revuelo en SDO

Los organizadores del “Festival del Infierno” insistieron que no se trata de una fiesta satánica, sino de un evento para celebrar Halloween, que contará con la participación de exponentes de la música urbana de Puerto Rico y República Dominicana.

El evento que ahora se denominará “Fiesta sin nombre”, ha encontrado el rechazo de religiosos y de las autoridades de Santo Domingo Oeste.

El mismo está pautado para el próximo viernes 1 de noviembre en el antiguo aeropuerto de Herrera y allí actuarían Bryant Myers, Kiko El Crazy, Rochy RD, Shadow Blow y dos Dj’s locales. No es la primera vez que Miguel Guzmán, presidente de Un Party RD, realiza este tipo de evento, por lo que entiende que el nombre “Lucifer” fue lo que pudo haber llamado la atención de la ciudadanía.

Sobre el particular, Francisco Peña, alcalde de Santo Domingo Oeste, envió una carta reiterando su rechazo. Sin embargo, el organizador del evento insiste en que no debe contar con el permiso de Peña, porque el terreno no es del Estado.

Esta controversial fiesta tendrá un premio de 100 mil pesos para el mejor disfraz de la noche. “El ayuntamiento y su alcalde Francisco Peña se oponen a que dicha actividad se realice ya que va en contra de las buenas costumbres de los jóvenes del país”, dijo la alcaldía.

Grupos religiosos y organismos públicos y privados del país también se han opuesto a la celebración del concierto, que con motivo de Halloween, que se promocionaba como el “Festival del Infierno”. El evento llegó a ser boicoteado por una boletería en internet, que decidió suspender la venta porque el nombre no le cuadraba al propietario.

“El tipo nunca aclaró nada, él dijo que era una fiesta de reguetón”, dijo a Efe una fuente de la boletería, que requirió el anonimato. Además, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) le pidió a los organizadores “un cambio en la tónica” de su publicidad y requirió un rediseño de las boletas del evento, que tenían como título “Lucifer, el Festival del Infierno”.