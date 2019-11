Exdirector del SNS renuncia del PLD por pérdida de valores

El ex director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Nelson Rodríguez Monegro renunció ayer del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por la alegada pérdida de valores y principios que distinguían a esa organización política y que según dijo, ya no le representa.

En una carta enviada al secretario general de esa organización, Reinaldo Pared Pérez, el ex miembro del Comité Central, sostuvo que su decisión no tiene que ver con la situación interna que afecta actualmente al partido oficialista, sino más bien, motivado por la actitud de muchos de sus altos dirigentes que adosaron el pragmatismo y abrazaron el neoliberalismo, que prioriza lo individual sobre lo colectivo.

“Siempre pensé que en algún momento el partido iba a reencauzarse dentro de la doctrina que él mismo se dio: El Boschismo. No pudo ser, y nunca será. ¡Qué vergüenza!”, expresa en la misiva.

El galeno sostuvo que su proceder en las distintas posiciones ocupadas en la administración pública siempre daban pie a que personas del propio partido instaran a su destitución o cancelación por no asumir actitudes clientelares, populistas o politiqueras.

“Siempre he sido un crítico del PLD y el gobierno, hacia dentro y hacia afuera. Creo en la auto-crítica. Muchas veces al salir de algún programa en entrevista, me decían, usted no parece un funcionario del gobierno. Creo se puede administrar una verdad, pero jamás, jamás decir una mentira”, subrayó el galeno.

Rodríguez Monegro, quien además de ocupar varios cargos en el sector salud, también alcanzó una diputación por el PLD en el año 2002, sostuvo que cuando decidió participar en la política partidaria ya era un pediatra exitoso, con amplias y fluidas relaciones sociales y miembro de organizaciones de desarrollo en su natal provincia Espaillat y conocido simpatizante del pensamiento de Juan Bosch.