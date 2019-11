La Alianza Cristiana Dominicana (ACD), entidad que agrupa a personas Católicas, Bautistas, Episcopales, Evangélicas, Metodistas y Pentecostales, que tienen una visión progresista sobre los derechos de las mujeres, mostró preocupación por el clima de violencia e inseguridad hacia ellas, y que en lo que va de año, ya supera los 64 feminicidios, según datos oficiales.

“Para las personas que integran la Alianza Cristiana Dominicana las féminas tienen valor dentro y fuera de las iglesias, y es fundamental reconocer que al igual que los hombres, las mujeres fueron creadas a imagen de Dios (Genésis 1.26), fueron las que sostuvieron el ministerio de Jesús (Lucas 8.3), fueron las primeras en anunciar la resurrección de Jesús (Juán 20.17-18) y han sido desde siempre el sostén espiritual, educativo y emocional de las familias.

En ese sentido, llamó a respaldar y participar de la Marcha de las Mariposas por vidas seguras y libres de violencias para las mujeres, que se realizará este domingo 24 de noviembre a las 9:00 de la mañana, partiendo de la avenida Mirador Sur esquina Enrique Jiménez Moya, y culminará en el Centro de los Héroes, en las inmediaciones del Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia.

“La vida y la dignidad es uno de los principios cristianos capitales. Como dice Juan 10,10: “El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”. Esa vida digna que ofrece Jesús de Nazaret no es monopolio ni patrimonio exclusivo de los hombres, sino que es para toda la humanidad. Por eso, en donde se vulnera la seguridad, la salud, la dignidad o la vida de las mujeres, se está tirando por tierra el proyecto de Jesús.

Sobre esto, la Alianza aprovechó para reiterar la necesidad de que los legisladores y las legisladoras retomen como tema de importancia y de prioridad la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales, porque de ello depende en gran medida que muchas mujeres tengan una vida digna como lo desea nuestro señor Jesucristo.

“La Alianza Cristiana Dominicana ve con preocupación el hecho de que en los últimos meses se haya excluido de la agenda política el tema del aborto en las tres causales. Porque, mientras dicho tema se mantiene en suspenso, son muchas las mujeres que pagan las consecuencias de no contar con una legislación que proteja su vida, su salud y su dignidad. En este sentido, la despenalización de la interrupción del embarazo en las tres causales es sumamente importante, para que en caso de ser necesario, la mujer pueda acceder a un aborto seguro sin poner en riesgo su vida”, expresaron.

Recordaron que anualmente, unas 25 mil mujeres y niñas buscaron asistencia médica dentro del sistema de salud pública en República Dominicana, debido a complicaciones relacionadas con abortos inducidos o espontáneos, según datos de suministrados por el Ministerio de Salud Pública, por lo que la penalización en todas las circunstancias puede aumentar los casos de mortalidad materna.

Se recuerda que la Alianza Cristiana Dominicana se creó en enero 2017, en Santiago de Los Caballeros, RD, motivada en el deseo de un grupo de mujeres pertenecientes a diferentes denominaciones religiosas, de visibilizar las voces progresistas de las iglesias a favor de las tres causales del aborto, así como lograr apoyo público hacia esta reinvindicación de las mujeres dominicanas.