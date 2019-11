Dijo que sin auditoría el PRM no puede fijar posición sobre el voto automatizado y que él está consultando expertos

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luís Abinader, consideró ayer que la confianza y la credibilidad la Junta Central Electoral (JCE) tiene ganársela cada día.

Cuestionado de si confía en el arbitraje de los integrantes del órgano electoral para las elecciones del próximo año, respondió “La confianza se gana cada día, es lo que puedo decir”.

“Nosotros tenemos varios requerimientos, como el de la participación del presidente (Danilo Medina) en los actos de campaña y ellos siquiera debieron esperar que nosotros hiciéramos esa petición; ellos debieron actuar, pero ahora estamos esperando eso como otras solicitudes que tenemos y que deben pronunciarse, como es también la participación en la campaña de los ministros desde las primarias, que se la hicimos hace como dos meses y no hemos tenido respuesta... y la confianza la Junta se la tiene que ganar cada día”, sostuvo.

El aspirante a la Presidencia de la República sostuvo que debido a que la Junta Central Electoral no ha hecho la auditoría forense a los equipos ni él ni su partido pueden emitir una opinión de si es correcto o no el uso del voto automatizado. “Nosotros tenemos que esperar esa auditoría forense, que debió estar contemplada y que no fuera objeto de una discusión para dar las garantías necesarias”, subrayó Abinader.

“Nosotros estamos haciendo una consulta y le pedimos a la Junta Central Electoral una prórroga para nosotros tener más elementos de juicio porque estamos recibiendo asesoría de especialistas del exterior en este tipo de sistema de votación”, sostuvo.

Abinader dijo que la forma de votación es vital para garantizar la voluntad popular en las elecciones del 2020 y que por eso su partido lo estudiará con mucho detenimiento para que lo que decida el pueblo sea lo que se manifieste en los resultados.

La JCE propuso a los partidos votar de manera electrónica con conteo manual del cien por ciento de los votos el mismo días de las elecciones municipales pautadas para el 16 de febrero.

“Haremos oposición agresiva para evitar uso recursos en campaña”

En la primera entrevista luego de que fue electo candidato del PRM en las primarias del 6 de octubre, Abinader sostuvo que su partido “tendrá una posición bastante agresiva” para evitar el uso de los recursos del Estado en la campaña electoral. “Si estamos pidiendo la intervención de la Junta es porque vamos a tener una posición bastante agresiva y lo vamos a denunciar a todo los niveles”, advirtió el político.

Dijo que ya tienen un plan para enfrentar el uso de los recursos públicos y que espera que el Gobierno cumpla con la Ley. “Lo que se tiene que hacer es investigar, pero que no investigue Lidio Cadet, por favor porque también tenemos que respetarnos”, comentó cuestionado sobre la denuncia de la periodista de Alicia Ortega de que en cuatro meses el candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, mientras fue ministro de Obras Públicas otorgó 11 mil 500 millones de pesos en contratos para asfalto supuestamente de manera irregular.

Dijo que si el candidato presidencial PLD entiende que es inocente debe propiciar una comisión independiente para que lo investigue. “Porque no lo puede investigar la Contraloría que es del gobierno ni la Procuraduría, aquí lo que tiene que haber es una comisión independiente que investigue si es como él dice (Gonzalo Castillo) que son acusaciones falsas para que su nombre quede libre de esa acusación que de manera muy especial fue tratado por Alicia (Ortega)”, comentó Abinader.

El candidato del PRM fue entrevistado en el marco del Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe en una conversación encabezada por el director de este diario, Osvaldo Santana junto al jefe de redacción, Héctor Marte. Abinader estuvo acompañado de Jochy Vicente, Yadira Henríquez, Samuel Pereyra y Kimberly Taveras.

“En el Congreso el PLD será minoría”

Luis Abinader aseguró que con las alianzas que han hecho los partidos de oposición para el Congreso el PLD será minoría en ese estamento del Estado. “Pueden estar seguro que en el Congreso el PLD será minoría”, subrayó. “Nosotros no tenemos alianza en el nivel municipal con Juntos Podemos, en muy pocos lugares, por tanto vamos a ir separados y estamos optimistas con lo que va a pasar en las municipales, pero eso no necesariamente es un reflejo de lo que va a pasar, pero estamos optimistas”, dijo.

Dijo que el caso de la secretaria general, Carolina Mejía, que expresó desacuerdo con la alianza de los partidos Juntos Podemos dijo que ella misma explicó que se trató de una opinión personal y que está integrada día a día a las actividades del PRM para que gane las elecciones en el 2020.

“No quiero mi Congreso, quiero un Congreso que sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo porque así es que se va a ejercer plenamente el sistema democrático porque se necesita un Congreso que sirva de supervisor y de veedor de la administración pública”, subrayó.

“Tendremos 2.5 millones de seguidores fieles”



Abinader sostuvo que su partido está totalmente unificado y que en esta etapa han abierto la tercera etapa del padrón con la finalidad de tener una base sólida de seguidores fieles.

El aspirante a la Presidencia expresó que como candidato que encabeza las encuestas en el mercado electoral trabaja para ganar en primera vuelta y que en caso de segunda vuelta gana “de manera arrolladora. Dijo que en su partido hay una integración total de todos los sectores y que el expresidente Hipólito Mejía ha participado en todas las actividades y que crearon un protocolo de integración de todo el equipo en todos los niveles.

“También estamos integrando en el equipo de campaña a los partidos aliados y a los movimientos y grupos que todos los días nos apoyan y que están confiados en un cambio en la República Dominicana porque aquí hay un escenario del país que quiere cambio y que ese cambio es del PRM y sus aliados versus el PLD”, afirmó. Dijo que tiene alianzas con algunos partidos en distintos niveles como con los partidos que forman parte de Juntos Podemos como con Alianza País en lugares puntuales.

Explicó que con los partidos con que ha hecho acuerdos ha dicho que tiene alianzas mínimas para las candidaturas senatoriales, pero que con las organizaciones que respaldan su proyecto presidencial tiene acuerdos máximos sobre una propuesta de gobierno que dará prioridad a la transparencia y una distribución más equitativa de las riquezas que produce el país para generar mayores niveles de igualdad.

Vender plantas ahora generá manto de dudas

Sobre la propuesta de vender el 49% de las plantas de Punta Catalina, el candidato presidencial del PRM sostuvo que hacer esa operación cuando al presente gobierno le faltan unos meses no es recomendable. Hablar ahora, faltándole meses a este gobierno de la venta de Punta Catalina no es recomendable y lo que tendría es un manto de dudas a la acción que se haga”, apuntó. “Pienso que los inversionistas que compraran estarían en un marco de dudas por tanto esto tiene que formar parte del pacto eléctrico porque Punta Catalina va afectar todo el sistema eléctrico, y ese pacto debe ser una discusión real”, subrayó. El candidato presidencial del PRM sostuvo que el gobierno ha sido irresponsable con no propiciar la firma del pacto fiscal que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. “El país necesita el Pacto Eléctrico y que ese pacto de cómo salida un gran Pacto Fiscal y he planteado también un pacto por la transparencia y la corrupción y para proteger los recursos naturales”, dijo. Sostuvo que encabezará un gobierno que hará grandes acuerdos para lograr un salto hacia el desarrollo. “Este es el gobierno del cambio, un cambio que va a fortalecer las instituciones de la República Dominicana, un ministerio público independiente, más inversión y creación de empleos de calidad, incentivos a las pequeñas y medianas empleos, vamos a reformar el sistema de seguridad social y las ayudas sociales para que sean por ley”, enumeró parte de sus planes.

“Nunca un proyecto se había preparado tanto”

Abinader sostuvo que ha durado años preparandóse para ser presidente y que tiene un plan bien diseñado para cada área. Entre los renglones que atenderá con mayor interés, Abinader citó la delincuencia y que tiene un plan contra ese mal que permitirá la reducción en un 50% en los primeros dos años. También dijo que trabajará para bajar los niveles de violencia hacia la mujer.

“Nunca antes un proyecto político se había preparado tanto para gobernar porque nuestro programa de gobierno será de seguridad, seguridad institucional, en las calles, transparencia que hará sentir a los dominicanos orgullosos de su gobierno y para eso tenemos la pasión y el compromiso de hacerlo bien”, expresó. También citó que continuará todos los proyectos que haya iniciado el gobierno y valgan la pena.