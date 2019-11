Romeo sorprende a Mao cantando con Fernando Villalona

“Utopía: la gira del pueblo” de Romeo Santos brindó un tono diferente en el municipio de Mao, con la presencia del merenguero Fernando Villalona.

La multitud no lo podía creer cuando vio a “El mayimbe” en el escenario. “Maestro yo he soñado mucho con este momento de compartir escenario con usted. No se imagina la honra, el orgullo y el honor que significa para mi tenerlo aquí presente”, fueron las palabras del “rey de la bachata” para el intérprete de “Dominicano soy”, tema del cual Romeo extrajo el intro para endulzar su nueva producción musical de duetos.

“Amen a sus leyendas vivas”, con esta especial petición Romeo Santos se dirigió al público mientras se fundía en un abrazo con el “El Niño Mimado” en medio de la algarabía.

Desde que Villalona subió a tarima, en la calle Gregorio Aracena, la fanaticada se quedó expectante. Pocos se imaginaban que “El chico de las poesías” pondría a Villalona a cantar unos de sus temas más populares, hasta que Santo sacó un haz debajo de su manga y puso a Villalona a cantar “Yo me quedó”, pieza que se desprende de Utopía, el último disco de Romeo Santos.

Además de esta canción, Villalona interpretó en solitario “Delirante amor”.

“Par mí ha sido de gran satisfacción y una experiencia inolvidable compartir escenario junto a nuestro gran ídolo de la bachata Romeo Santos”, dijo Fernando Villalona.

Otros de los momentos más emblemáticos de la noche lo vivieron los maeños cuando el bachatero Teodoro Reyes, quien ha acompañado a Santos en otros shows de “Utopía: la gira del pueblo”, apareció sobre el escenario al ritmo del tema “Ileso”.

El bachatero Joe Veras también hizo acto de presencia con “Amor enterrado”, una pieza que el público hizo suya desde el primer día que Santos lanzó su más reciente producción.

Además de la presentación de estas tres emblemáticas figuras de la música dominicana, el bachatero Kiko Rodríguez se encargó del cierre del espectáculo con “ El beso que no le di”.

Romeo continuó anoche con la gira en la provincia Dajabón. Este sábado y domingo continuará por Montecristi y Puerto Plata, confirmó el Grupo de Medios Telemicro, empresa que respalda al artista en esta travesía.

La agenda de 15 presentaciones, en igual número de provincias del país, inició en San Cristóbal, el pasado 14 de noviembre. Al día siguiente ancló en Azua y finalizó ese fin de semana en Barahona. La segunda parte siguió por el norte: La Vega, Moca, San Francisco de Macorís y Nagua.