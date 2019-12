Director de Desarrollo Fronterizo expone en Feria Binacional de Ecoturismo y Producción “Frontera Viva”

Dajabón, RD. -El director General de Desarrollo Fronterizo, Ing. Miguel-Tito-Bejarán expuso sobre el impacto de la Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, durante el foro “Perspectivas para el desarrollo de las cadenas de valores en Dajabón, análisis de la legislación 28-01”, en el marco de la celebración de la segunda Feria Binacional de Comercio, Ecoturismo y Producción “Frontera Viva”, realizada en el Centro Cultural Ensueño Dajabonero.

Durante su disertación, Bejarán destacó que la legislación ha sido beneficiosa para las demarcaciones territoriales que integran la zona fronteriza de la República Dominicana y es indispensable que la misma sea revisada y adecuada a los nuevos tiempos, para que sea enfocada a los nichos que realmente puedan tener mayor impacto.

Sostuvo que con la modificación de la normativa al vencer su plazo en los próximos dos años, la región podrá generar las oportunidades que está demandando la zona fronteriza y que a través de la misma se logrará disminuir la inmigración “que de manera tan cruda se revela en esta zona para que se pueda incrementar la población y se generen círculos virtuosos de desarrollo”.

“De no ser extendida la ley sobre incentivos fronterizos, no afectará las empresas que ya han sido establecidas, porque se les van a respetar los derechos adquiridos, sino que será una nueva ordenanza lo que si perturbara es la posibilidad de incrementar y adquirir nuevos empleos, en cuanto a las distorsiones que refleja dicha ley, es que no cuenta con un régimen aduanero preciso, ya que en ocasiones se ha prestado para usos ilícitos de contrabando y otras actividades”, declaró el titular de la DGDF, quien a su vez es el presidente del Consejo de Coordinación Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

Expresó que la región fronteriza posee condiciones excepcionales en cuanto a turismo, ecoturismo, gastronomía, cultura, agricultura y comercio, lo cual debe ser aprovechado para lograr un mayor desarrollo de estas comunidades. Indicó que el gobierno del presidente Danilo Medina ha realizado importantes obras e inversión social que se traduce en bienestar para los habitantes de estos pueblos.

Agregó que, “tenemos que pasar del diálogo conceptual a la acción concertada, es necesario empoderar a las sociedades fronterizas y sus actores claves para seguir produciendo las transformaciones que se requieren en esta región”.

La DGDF participó en la feria-exposición con un stand donde se exhibieron las ejecutorias impulsadas por la institución rectora y ejecutora de las políticas públicas de la frontera, además se expuso la producción de los Vinos de Neyba, Miel de Abeja y productos artesanales elaborados en las provincias fronterizas de la República Dominicana.

El evento socio económico y cultural fue organizado por la Agencia de Desarrollo Económico y Territorial de Dajabón (ADETDA), el Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENOR) y la Alcaldía Municipal de Dajabón, a donde autoridades gubernamentales, municipales, legisladores, empresarios, comerciantes fronterizos y representantes de la sociedad civil.