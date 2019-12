“The Paradise”, una experiencia multidimensional

La celebración del festival The Paradise, los días 20 y 21 de diciembre en playa Juanillo de Cap Cana, no solo será a nivel musical.



Además de los diferentes géneros que reunirán a estrellas de la música nacional e internacional, las artes interactivas y la gastronomía, entre otras manifestaciones, pondrán su toque a este popular evento.

Obras de arte como “Romain Tardy”, “SofLab NYC”, “F3” y “Subhaze” estarán presentes por primera vez en el festival más importante de la región. “Los amantes de nuevas experiencias podrán vivir como el sentimiento de la creatividad se se une con lo tecnológico para establecer coneccion dialógicas entre el público y las obras”, expresaron los productores en un comunicado.

Romain Tardy es un diseñador francés creador de instalaciones que han sido exhibidas en importantes ciudades como Bruselas, París, Londres, Berlín, teniendo reseñas en medios internacionales como CNN, The New York Times, Fubiz, Vice, BBC, y El País. Las creación de Tardy para The Paradise es titulada “Great Indecision Council”, que toma la forma de una instalación a gran escala, luminosa y acústica. Un círculo de 20 metros en el que se invita al público a sumergirse en la luz, las palabras y los cantos místicos generados por computadora.

Los responsables del festival, Pav Events y CMN No Limints Entertainemt, anunciaron que los días 20 y 21 de diciembre el público también podrá hacer un recorrido gastronómico, protagonizado por populares chef, como Adriano Venturini, Ciro Casola, Erik Malmesten y Nikol Morillo, entre otros, que complementan la experiencia de importantes restaurantes nacionales.