¿Quién gana de Ruiz o Joshua?

Andy Ruiz, en la revancha con Anthony Joshua, volverá a ganar; el combate de los pesos completos será esta tarde en Arabia Saudita.

Que se dé una respuesta categórica, sin ambages, a la siguiente pregunta: ¿Quién será el ganador de la esperada pelea (de revancha) de los pesos completos entre el mexico-estadounidense Andy Ruiz y el británico Anthony Joshua?

Esta tarde, aproximadamente a las cuatro (hora de República Dominicana), estos dos mastodontes del pugilismo moderno van a contender de nuevo y estará en juego el cinturón avalado por la Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organización Mundial de Boxeo. La pele será transmitida, en directo, por la cadena deportiva ESPN.

Ayer, en el pesaje oficial, ambos peleadores cumplieron en la certificación reglamentaria. Ruiz bajó de la báscula con 283 libras en tanto que Joshua terminó con 237 libras. Es decir, una diferencia de casi 40 libras.

El primero de junio de este año, en combate montado en el emblemático coliseo Madison Square Garden, de Nueva York, se produjo una "gran sorpresa" tras Ruiz noquear (en el séptimo round) a Johsua quien era amplio favorito (23-1) sobre hasta ese momento un desconocido rival.

El escenario de esta segunda reyerta será un coliseo de Arabia Saudita. Todas las boletas, de acuerdo con informes de prensa. se agotaron desde hace dos semanas por lo que se "nota el gran entusiasmo que se respira entre los fanáticos".

Hasta la noche de ayer, según los informes de prensa, Johsua seguía como favorito, pero una diferencia de un punto: 2-1. Hace una semana el británico era dado como ganador con una considerable diferencia de 5-1, pero en los últimos cuatro días, por el efectivo entrenamiento de Ruiz, "prácticamente hay un empate técnico".

Ambos boxeadores, durante todo el proceso de la parafernalia del pleito, han declarado que están en "óptimas condiciones físicas para subir al cuadrilátero y salir por la puerta del éxito.

Con la "inesperada" victoria lograda por Ruiz, México se estrenó en el boxeo profesional en el segmento de los pesos completos. Por primera vez un boxeador de de origen mexicano se adueña de una faja mundial de la llamada categoría "Madre".

¿Se reeditará la historia?

La mayoría de los analistas, sin caer en nada de subestimación, cree que Andy Ruyiz volverá escribir una página de oro en el libro del boxeo rentable a nivel de todo el orbe.

Los expertos más agudos -aunque reconocen la capacidad del peleador británico- afirman que el actual titular pesado será de nuevo ganador de una pelea que El Refranero Popular, en una de sus miles de frases, dice que "un rayo no cae dos veces en el mismo lugar". ¿Cuál es la moraleja de ese pensamiento? Que Ruiz, a pesar de salir exitoso en su primer pleito -después de caer a la lona en el cuarto asalto al recibir un neto gancho de izquierda- con Johsua, "en esta ocasión no ocurrirá igual"...¡porque, precisan, "a piedra no será lanzada con la misma velocidad que se lanzó en la primera pelea"

No obstante, el criterio de los más capacitados analistas no varía.

Y sostienen que Ruiz, quien en la pelea anterior fue al ring como "mona", porque no era el rival oficial para contender con el británico, en esa revancha ya es un boxeador de categoría, de respeto y con una preparación ajustada a lo que exige el boxeo de paga.

Asimismo creen que el "Talón de Aquiles del británico está en que no es un boxeador de asimilación de fuertes golpes, que tiene piernas "flojas" y que para vengarse del fracaso que sufrió en junio, tendrá que trabajar con eficiencia en base a su mayor alcance, utilizar constantemente su mano izquierda en jab y que pueda evitar que los anestesiantes puños del mexicano llegan con potencia a su anatomía.

En síntesis, los expertos -y se insiste sin subestimar a Johsua- dicen que Ruiz saldrá victorioso...¡y será, en un 75 por ciento, por nocaut antes del décimo round!.