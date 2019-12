Abogado y madre de Carla Massiel denuncian desaparición de expediente de Liliana Santana

El abogado de los familiares de la niña Carla Massiel, asesinada en el 2015, denunciaron este martes que el expediente contra Liliana Santana, implicada en el caso, está desaparecido.

El jurista Plutarco Jaquez indicó que a nueve meses de que la Corte de Apelación de Santo Domingo revocó el auto de no ha lugar y dictó auto de apertura a juicio en contra de Santana, el “expediente no está en el sistema, no está en físico, no aparece, no sabemos dónde está”.

Desde hace meses, Jaquez y Diolandita Cabrera, madre de la niña, han denunciado tráfico de influencias y manipulación de la imputada en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para evitar que inicie el juicio de fondo.

“Estamos confirmando que el expediente se desapareció o se lo robaron, como le dijimos hace tres meses porque había un equipo operando para que esa señora no fuera juicio de fondo”, dijo Jaquez.

Explicó que el expediente, en vez de ser enviado al Tercer Tribunal Colegiado para iniciar el proceso, que debió comenzar en abril, “fue desviado y enviado a la SCJ no sabemos por qué”. Añadió que esto viola lo establecido en el artículo 303 del Código Procesal Penal, que dijo indica que el juicio debe comenzar en 48 horas.

“En la Suprema Corte de Justicia este expediente tiene nueve meses y está empantanado en el despacho de los jueces, porque si ellos van a tomar una decisión debían hacer en el plazo de 48 horas”, expresó.

“Yo no he visto un solo caso en materia judicial, que se emita un auto de apertura a juicio y el expediente comienza a dar vueltas y no va a al tribunal colegiado en Las Caobas”, agregó el jurista, quien junto a Diolandita acudieron a la SCJ a exigir que el proceso se inicie.

A su consideración el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, debe dar una respuesta sobre lo que ha pasado con el caso.

“Cuando un expediente se mueve es porque no tiene pies, se lo llevaron”, recalcó.

Por el asesinato de la niña Carla Massiel en febrero pasado fueron condenados a 30 años de prisión Darwin Trinidad Infante y Juan Cabral Martínez, mientras que en mayo Santana, hija del fallecido propietario de la Clínica Integral, fue descargada de las acusaciones de su supuesta participación en el crimen que ocurrió en junio del 2015.

La familia de la menor de edad recurrió en apelación a la decisión de no ha lugar a favor de Santana y en ese sentido la Corte de Apelación de Santo Domingo tomó la decisión de enviar a juicio de fondo a la imputada, quien fue acusada particularmente por los familiares de la niña.