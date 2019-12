Ricardo Montaner reacciona a requisito de visa a venezolanos para entrar a RD

El artista Ricardo Montaner reaccionó este martes a la decisión establecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de que los venezolanos deberán tener una visa de turismo para ingresar a República Dominicana.

Montaner dijo que las visas sirven de filtro para ver quién entra al país y que la medida no dice que no dejaran entrar a los venezolanos.

“Yo no lo veo como un rechazo, lo veo como una medida para que quien llegue sea realmente el necesitado y no un infiltrado que viene a robar”, manifestó.

Sin embargo aseguró que la medida lo llena de dolor, debido a la crisis por la que está pasando el pueblo venezolano y la necesidad de ayudarlos “cueste lo que cueste”.

“El pueblo venezolano está pidiendo auxilio porque no pueden estar allá, porque se están muriendo, no hay medicinas, no hay nada, entonces están emigrando hacia donde puedan. Entiendo muy bien que un país puede tener sobrepoblación de migrantes y tiene que poner ciertas reglas, pero también hay que entender el grado de desesperación que tienen”, agregó.

Asimismo, narró que en una época histórica Venezuela recibió a muchos migrantes de todas partes, incluyendo dominicanos y que hoy le toca a RD devolver el favor.

“No nos vamos a quedar para siempre, estamos en necesidad hoy. Los más interesados en que esto termine son los venezolanos, los venezolanos quieren vivir en su país”, añadió.

El Mirex informó ayer lunes que, a partir del 16 de diciembre de 2019, los venezolanos deberán ingresar al país con una visa expedida a través de las misiones consulares correspondientes.

La medida está contenida en la Resolución 006-2019, firmada por el canciller Miguel Vargas, que establece el requerimiento de visa de turismo para los ciudadanos venezolanos.

También cabe señalar que el Poder Ejecutivo otorgó mediante el decreto 420-19 la nacionalidad dominicana al cantautor Ricardo Montaner.

El decreto establece que: Se concede la nacionalidad dominicana a título de naturalización privilegiada, al señor Héctor Eduardo Reglero Montaner, de nacionalidad argentina.

Montaner tiene una residencia ubicada en Los Róbalos, en el polo turístico de Samaná donde suele vacacionar con frecuencia desde hace un buen tiempo.