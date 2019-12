Miguel Vargas afirma Abinader no tiene propuestas para resolver problemas nacionales

Santo Domingo.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, afirmó que la candidatura de Luis Abinader no tiene propuestas, sino, denuncias sin fundamentos que no presentan soluciones a los problemas nacionales y que solo son quejas contra la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos que son contrincantes del (PRM).

“Lamentablemente esa candidatura no tiene propuestas, lo que tiene en si son denuncias, denuncias permanentes, no solamente contra la JCE sino contra los propios partidos que son contrincantes del PRM. No hay una propuesta de soluciones a los problemas nacionales, no hay una propuesta de la conducción adecuada del gobierno”, expresó al finalizar una actividad en conjunto con la embajada alemana en el país.

De igual modo, Vargas Maldonado, sostuvo que la estabilidad política, el crecimiento económico sostenido y la paz social que tienen los dominicanos, son tres elementos fundamentales que la República Dominicana debe preservar y proteger por encima de cualquier interés político, particular o partidario, ya que debido al contexto regional que vivimos, este evidentemente es un logro para el país.