En dos semanas será Año Nuevo; resoluciones personales, formulación de metas y objetivos no se harán esperar. Tampoco la conocida discusión sobre cómo mantenernos fieles a ellos. Una cualidad que debe ser transversal a la persecución de propósitos y metas individuales es la resiliencia. Tener la capacidad de superar traumas y heridas, de sobreponernos a situaciones adversas, es clave para no desalentarnos, enfrentados a dificultades y obstáculos en el camino de consecución de metas y aspiraciones. Estamos en campaña electoral y es interesante ver cómo los políticos van una y otra vez tras sus aspiraciones. Son resilientes y en ese particular aspecto merecen ser imitados. “Si quieres ser poderoso, se resiliente”, dice el médico, escritor y conferencista indio, Deepak Chopra.