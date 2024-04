Solamente un mes para las elecciones. Según las encuestas, el presidente Luis Abinader ganaría con más de lo necesario para imponerse en la primera vuelta. Mientras, la oposición se aferra a la parafernalia beisbolera: “El juego no acaba hasta que acaba”, “no puede cantarse victoria hasta que caiga el último out”. A diferencia de otros deportes, el beisbol no se rige por reloj. Puede llegarse ganando a la novena entrada y aun así perder el partido. Ahora, mientras mayor es la ventaja con que se llega a las últimas entradas, mayores son las probabilidades de no perder el juego. Bueno, un mes para que la oposición intente incrementar sus probabilidades.