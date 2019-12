Dictan medida de coerción a Pascual Cabrera y doce personas más

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles 18 meses de prisión preventiva contra Jesús Pascual Cabrera, presunto narcotraficante y líder de una red acusada de tráfico de drogas, lavado de activos, asesinatos y asociación de malhechores.

Tras más de un año tratando de conocer la audiencia en La Romana, el proceso tuvo que ser declinado hacia el Distrito Nacional debido a los contantes aplazamientos, ocho recusaciones a jueces y fiscales, tres inhibiciones, y otras cuestiones.

El juez José Alejandro Vargas impuso además prisión preventiva contra David Emmanuel Silvestre Sierra (Chuplú y/o Chuplún), Alexander Florián (Rafita), Kendry José Ramírez (Cdi), Edelyz Josney Rebolledo Vásquez y/o Edeliz Josney Rebolledo Vásquez, D'Angelo Martínez Castillo (D'Angelo), Emmanuel Nina Rosario (Alexis), Johan Manuel Jiménez y Argenis Antonio Cedeño Berroa.

El magistrado indicó la prisión preventiva es el tiempo que resta desde agosto del pasado año, es decir, cuatro meses.

Asimismo, dictó como medida de coerción garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica a Alba Josefina Cruz y Juan Carlos Bernardo (El Mecánico).

Mientras que Juan Ángel Peña Taveras (El Gordito y/o El Gordo) fue puesto en libertad ya que su arresto fue ilegal.

El juez también declaró el caso complejo e intimó al Ministerio Público a presentar acto conclusivo en 30 días.

El Ministerio Público le atribuye al grupo la violación del Código Penal Dominicano, la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley No. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Ley No. 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La red fue desmantelada el 11 de agosto del pasado año y sometidos los encartados a la acción de la justicia en la jurisdicción de La Romana.