El dominio de los Toros marcó la serie regular

El equipo romanense terminó con excelente foja de 34-16, además

de obtener importantes premios

El inicio no fue el mejor, pero el cierre fue espectacular. Los Toros del Este dominaron con autoridad la recién concluida serie regular del torneo otoño-invernal. Tras un comienzo 0-5, ganaron 34 de sus siguientes 45 partidos para culminar en la primera posición de la fase ya mencionada. Los Toros conjugaron bateo, picheo, defensa, velocidad y poder a lo largo de sus enfrentamientos para así conquistar la regular por primera ocasión desde la campaña 2010-11.

La ofensiva estuvo encabezada por un buen núcleo de jugadores como Yamaico Navarro, Jordany Valdespín y Rubén Sosa, unido al impresionante talento del importado Peter O’Brien, mientras que en el picheo se destacaron Raúl Valdés, Carlos Hernández, Jorge Martínez y Paolo Espino, quienes hicieron una costumbre la siempre exigente tarea de lanzar al menos cinco entradas en muchas de sus salidas, demostrando superioridad con relación al resto de la liga en ese importante aspecto del juego. Lideraron el picheo colectivo con una efectividad de 2.96.

Acaparan principales premios



O’Brien fue seleccionado el “Jugador Más Valioso” del torneo, mientras que Lino Rivera fue escogido “Dirigente del Año”, en tanto el serpentinero Hernández concluyó segundo en las votaciones para “Lanzador del Año”, superado por César Valdez, de los Tigres del Licey, en el acto de elección que realiza Producciones Apolo, el programa de premiación oficial de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom).

Lewin Díaz, de las Estrellas fue el Novato del Año. En tanto, Valdespín conquistó la distinción de JMV en el acto de los Dominicanos Primero celebrado el pasado miércoles. Por segundo año consecutivo lo Toros tienen el Jugador Más Valioso en sus filas, O’Brien se une a Andújar Cedeño (1990-91), Bob Brower (1986-87) y Jordany Valdespín (2018-19) como jugadores de ese club en ser electos.

O’Brien lideró la liga en cuadrangulares con nueve, remolcadas (35), anotadas (31), boletos (36), slugging (.491), bases alcanzadas (81), extrabases (20) y remolcadas después de dos outs (25). Asimismo, se convirtió en el primer jugador de los Toros con 30 o más boletos en una temporada desde Esteban Germán (31) en 2009 y el primer importado en hacerlo desde Lou Frazier (32) en 1993. En tanto, para Rivera fue su segunda distinción que obtiene en la pelota invernal. La primera ocasión que lo logró fue al mando de los Tigres del Licey en la estación 2015-16. Además es el primer dirigente de los Toros en ganar el premio desde Dean Treanor en la campaña 2010-11, precisamente la última vez en que los taurinos fueron campeones.

Hoy, el draft de Lidom



Hoy, la Lidom realizará el sorteo de nativos e importados, pautado para las 11 de la mañana en el Séptimo Cielo del Estadio Quisqueya. Las selecciones se harán mediante cuatro rondas. En la primera, escogerá con el primer turno el conjunto que haya quedado al tope de la tabla de posiciones en la serie regular (los Toros) completando dicha ronda los siguientes tres en el mismo orden en el que concluyeron la etapa preliminar. Las siguientes rondas se harán mediante el sistema escalonado aprobado por Lidom. Ese mismo mecanismo será utilizado para el draft de importados. Este se hará una vez concluido el de peloteros nativos. Cada uno de los conjuntos clasificados a la postemporada podrá escoger un máximo de cuatro jugadores nativos, por lo que pueden ser elegidos al menos 16 peloteros de los dos equipos eliminados.

Los que van y no al draft de nativos e importados

Las Estrellas Orientales y los Gigantes del Cibao dieron a conocer ayer el listado de jugadores que estarán disponibles para el sorteo de nativos e importados, así como aquellos que tomaron la decisión de no participar para el Round Robin. Los orientales anunciaron como disponibles a los jugadores Sócrates Brito, Gabriel Guerrero, Gustavo Núñez, Aneury Tavárez, Junior Lake y Christian Bethancourt, Eric Filia, así como los lanzadores Wirfin Obispo, Román Méndez, Matt Pobereyko, Evan MacLane, Edgar García, Warner Madrigal y Marlon Arias. No estarán disponibles los zurdos Luis González, Williams Jerez, Gerónimo Franzuá y José Manuel Fernández. Tampoco los derechos Phillips Valdez, Edgar Ernesto García, Jefry Rodríguez y Olbis Parra. En tanto, por los Gigantes no estarán disponibles los lanzadores Reymin Guduán y Domingo Tapia, así como los jugadores Webster Rivas y Rafael Lantigua, Richard Ureña, Rafael Bautista, Elier Hernández, Moisés Sierra, José Sirí, Carlos Peguero y Eloy Jiménez.