Expectativas económicas para el 2020 desde la óptica de los expertos

Aunque haya crecimiento, todos coinciden en que habrá una ralentización de la economía por la incertidumbre política

Los expertos de la economía Andrés (Andy) Dauhajre, Pavel Isa, Henry Hebrard y Miguel Ceara Hatton prevén una panorama económico para el 2020 que estará influenciado por la agenda electoral, habrá crecimiento, pero menor al de años recientes, reforma fiscal para el segundo semestre del año y con el ojo puesto en el déficit que pueda generarse en un gasto excesivo de inversión producto de la campaña electoral.

Andy Dauhajre dijo que no está pesimista sobre la economía en el 2020 y vaticinó un crecimiento de 4.5%, aunque reconoció que será un poco más desacelerado que años recientes. También sostuvo que podría registrarse una baja en la inversión tanto nacional como extranjera que ocurre generalmente en los años electorales. “A no ser que tengan muy claro el panorama del resultado electoral, como ocurrió en las elecciones del año 2016 que estaba muy claro que Danilo Medina iba a ganar abrumadoramente las elecciones y por eso no había tanta incertidumbre, ahora como las elecciones no tienen un ganador definido con tanta anticipación es normal que los inversiones se guarden las inversiones hasta ver qué va a pasar”, subrayó.

Consideró que algo que beneficia a la República Dominicana es que aunque haya cambio de gobierno no se observan de cambios dramáticos desde el punto de vista del modelo económico. Sobre la preocupación que se genera de que en los procesos electorales se aumente el gasto, se mostró confiado en que no ocurrirá porque el presidente Danilo Medina ha mostrado conciencia de la importancia del balance de las cuentas fiscales.

Dijo que a pesar de eso hay un déficit mayor que atribuyó a la sobreestimación de las recaudaciones en el presupuesto del 2019. Sostuvo que el tema fiscal y de las recaudaciones sigue siendo un reto para las autoridades de esas áreas como Adunas e Impuestos Internos.

Dauhajre agregó que un factor que debe observarse es el comportamiento de la economía de los Estados Unidos por las elecciones que tendrán lugar en ese país el próximo año.

“Hay que ver cómo van reaccionar los mercados de valores de los Estados Unidos que tiene elecciones en el 2020 y ahora mismo el presidente Donald Trump está muy fuerte y hay una variedad amplia de candidatos demócratas muy sesgada a los planteamientos socialista; y si arrebatan las elecciones pienso que vendrá una corrección fuerte en la bolsa de valores de los Estados Unidos y eso afectaría el consumo de la demanda de bienes y servicios y eso nos afectaría a nosotros”, advirtió.

Expuso que otra variable que impacta la economía es la de los precios del petróleo, pero que poco a poco ha ido perdiendo relevancia especialmente en el sector eléctrico que opera con carbón y gas natural en alto porcentaje. Sobre el turismo dijo que prevé un repunte si se logra manejar el proceso electoral con transparencia, tranquilidad y confianza de todos los participantes.

“Este es un sector que reacciona rápidamente a cualquier disturbio, protesta y ojalá que todas las partes entiendan que la JCE está comprometida a hacer un trabajo eficiente y transparente, creo que el turismo va a repuntar”, subrayó.

Sobre la crisis que tiene Haití y su posible impacto en la economía dominicana, dijo que ya en el país se tiene amplia experiencia de la volatilidad de ese país. “Por el lado económico hay dos variables, un incremento fuerte de la inmigración y eso dependerá de los controles fronterizos, es normal pensar que si la situación se sale de control vamos a enfrentar una mayor inmigración de mano de obra haitiana”, expresó.

Pavel Isa

De su lado, Pavel Isa sostuvo que lo previsible para el año que inicia mañana es que el crecimiento sea menor al promedio histórico debido a la incertidumbre política y un entorno internacional que afirma no será favorable.

“Esto contribuirá a que el empleo retroceda y a que los ingresos laborales y la pobreza monetaria se estanquen, que la inflación y la devaluación continuarán siendo bajas porque la política monetaria y cambiaria mantendrá su curso, el déficit fiscal mantendrá su nivel, aunque con importante riesgo de crecer por la coyuntura electoral, y la deuda pública seguirá creciendo”, resumió sus vaticinios para el año entrante.

Dijo que el factor que más podría influir para que la economía crezca menos es la reducción del crecimiento de la inversión privada motivada por la incertidumbre política. “Eso ha sido lo que ha pasado en 2019 y lo previsible es que continúe o se profundice en 2020. Entre 2015 y 2018, la inversión privada fue el componente más dinámico de la demanda en la economía y eso explicó casi el 40% del crecimiento en ese período”, observó.

Sobre el déficit fiscal, Pavel Isa no luce muy optimista al sostener que en el presupuesto del 2020 el déficit es de 110 mil millones de pesos, pero que es probable que termine siendo mayor. “La pregunta es si va a ser solo moderadamente más alto, como ha sido lo usual, o mucho más elevado debido al aumento del gasto respondiendo a la coyuntura electoral”, consideró el catedrático.

Henry Hebrard

En tanto, Hebrard prevé que la economía estará marcada por el tema político-electoral y que debido a eso la economía podría experimentar un crecimiento fuerte en el primer semestre por el dinero que se disponga por la campaña, pero que en el segundo semestre no ocurra así porque habrá más restricciones.

Dijo que esa influencia no solo se dará por las elecciones de febrero y mayo que tendrán lugar en el país sino también por las elecciones de los Estados Unidos debido a que la economía de ese país es de la mayor influencia en la dominicana. “Este año (2020) pudiera ser un año electoral atípico, se proyecta un crecimiento que no pase del 5% y lo más probable es que gane quien gane, en la segunda mitad del año ya se esté discutiendo una posible reforma fiscal para seguir atendiendo el presupuesto del 2021”, expresó.

Dijo que se espera una “relativa tranquilidad” con el precio del dólar con una devaluación de 3.5%. Sobre la inflación dijo que dependerá del precio de los alimentos que en el 2016 “ha venido subiendo fuertemente” y dijo que esa tendencia podría seguir en la medida que el cambio climático siga afectando la producción agrícola del país.

Contrario a lo planteado por Andy, sostuvo que el aumento de los precios del petróleo podrían incidir en la inflación. “En el Presupuesto hay un precio promedio de 59 dólares por barril, pero ya al cierre del año está por encima de ese precio”, sostuvo.

Observó que por cada dólar que sube el petróleo se le saca a la economía dominicana 3 mil 200 millones de pesos.

Hebrard apuntó que es importante ver el comportamiento del turismo ante la fuerte baja que tuvo en el año que concluye, pero que espera empiecen a mejorar a partir del segundo semestre del 2020.

“Una de las grandes incógnitas es que tan rápido se empieza a recuperar el sector turismo por la fuerte baja desde los Estados y ese es un parámetro que hay que seguir y que se espera que mejore a partir del segundo semestre”, subrayó.

Hebrard también expresó temor por el posible aumento del gasto público producto de la campaña política y el aumento del déficit. “Con toda probabilidad no se va a cumplir la meta de ingresos contemplado en el presupuesto del 2020”, afirmó.

“Lo que va a marcar la economía será el calendario político electoral y gane quien gane en el segundo semestre el tema de discusión será el tema de la reforma fiscal”, aseguró Hebrard.

Sostuvo que el tema de las remesas seguirá influyendo positivamente en la economía y que este año cierra con récord.

Ceara Hatton

Ceara Hatton sostuvo a nivel macroeconómico lo más preocupante es el componente deficitario de la economía que este año terminará en 157 mil millones de pesos. “No sabemos cómo terminará el año que viene porque es un año electoral y con esta desesperación y esta locura de las autoridades tienen a generar un déficit mucho mayor como ocurrió en el 2012 y eso acrecienta el riesgo de la economía”, sostuvo el catedrático. Advirtió que si el déficit fiscal no se corrige el país está en una trayectoria de colisión de la economía.

Igualmente, dijo que hay un problema de generación de divisas que se ve más afectada por el aumento de los precios del petróleo. “Los ingresos de divisas, como porcentaje del PIB se habían reducido, aunque las importaciones también se redujeron como consecuencia de los cambios precios del petróleo”, expresó.

Ceara Hatton citó que la economía también se ve afectada por un tema de fortalecimiento institucional como la falta de confianza en el sistema de justicia.

Sobre el turismo dijo que es necesaria una mayor inversión del gobierno. “Con el tema del turismo el gobierno debe hacer más por reactivar la demanda de ese sector, sabemos que la temporada alta quedará muy afectada por la suspensión que hubo de las reservas y esa situación se ha venido revirtiendo y se debe seguir haciendo un esfuerzo grande”, subrayó.

Dijo que el ambiente internacional luce que será más desfavorable para el país. Sobre la posible baja en la inversión por el tema electoral y la incertidumbre del panorama político, sostuvo que dependerá de cómo lo maneje el gobierno.

“Unas elecciones no tienen por qué ser problemáticas en ningún país del mundo, si se pone a gastar como lo loco y dar señales de que no podrá controlar la situación fiscal, eso puede alterar el escenario”, subrayó. El especialista abogó por mejorar la calidad del gasto y que las grandes inversiones se enfoque en temas fundamentales.

Ceara Hatton agregó que la desigualdad sigue como materia pendiente y que replantea la economía.

El déficit es el mayor riesgo para la economía

Henry Hebrard fue categórico en afirmar que el mayor riesgo para le conomía dominicana en el 2020 es que se aumente el déficit fiscal. “Se ha proyectado un déficit de 110 mil millones de pesos en el presupuesto mayor al que se había planeado en el 2019 y si consideramos un riesgo de 20 o 25 mil milones de pesos que no se pueda recaudar, que con la subida del petróleo de nuevo hay tensiones, entonces hay un riesgo de que la cifra de 110 mil millones al final sea superior”, dijo.