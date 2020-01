Irán amenaza con atacar a soldados de EEUU sin lastimar a ciudadanos

El secretario general de Hezbolá, Hasán Nasrallah, prometió vengarse de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio tras el asesinato del principal comandante iraní Qasem Solemiani y prometió perdonar a los ciudadanos estadounidenses en esa region, dentro de los que mencionó a los comerciantes, periodistas, ingenieros, médicos y compañías estadounidenses.

Asimismo dijo que los buques de guerra de EEU.UU, cada oficial y cada soldado estadounidense en esta región, y sobre sus territorios son responsables de matar a Soleimani y Al-Muhandis y pagarán el precio de ello.

“Los honorables combatientes de la resistencia de Husseini, los hijos de Abul Al-Fadl Al-Abbas, no permitirán que un solo soldado estadounidense permanezca en Irak. Quiero dejar algo muy claro, no hablamos de atacar a los ciudadanos estadunidenses, que están presentes en nuestra región, como son, comerciantes, periodistas, ingenieros, médicos y compañías; no tenemos la intención de dañar a esas personas”, aseguró Nasrallah en un video que publicó RT Actualidad en su cuenta de Twitter.

Afirmó que la decisión de no lastimar a los nacionales estadounidenses es porque que esto favorecería la política de Trump.