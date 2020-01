¿Quién será la próxima superestrella de MLB?

Pareciera que la edad del venezolano Gleyber Torres (22 años la temporada pasada) fue mencionada una infinidad de veces durante los playoffs. Pero el número era citado por buen motivo: Pocos jugadores del medio del cuadro han logrado lo que hizo Torres a los 22 años (128 de OPS+, 38 HR, 3.6 de fWAR). Eso podría ser indicativo de que vienen cosas aun más grandes, ahora que Torres se irá acercando a los que su supone serán los mejores años de su carrera.

¿Pero qué tan grandes? Bueno, ante los ojos de un prominente sistema de proyecciones, Torres va por un sendero histórico.

Dan Szymborski, reconocido escritor de FanGraphs, no ha develado sus proyecciones completas de ZiPS para el 2020, pero en estos días ofreció el pronóstico de Torres para las próximas cinco temporadas como parte del resumen de la temporada de los Yankees. Prepárense para algo bueno, seguidores de los Yankees:

2020: .287/.348/.557; 136 de OPS+; 41 HR

2021: .292/.357/.588; 146 de OPS+; 44 HR

2022: .289/.357/.586; 145 de OPS+; 44 HR

2023: .289/.359/.602; 150 de OPS+; 47 HR

2024: .287/.360/.601; 150 de OPS+; 47 HR

Szymborski usó la palabra “monstruosos” para describir esos números. Sólo otro jugador del medio del cuadro ha combinado al menos 40 jonrones con un OPS+ de 135 o más a los 23 años o menos: Alex Rodríguez. Éstos son los números de A-Rod desde 1998, campaña que jugó con 22 años por los Marineros, comparados con la proyección de Szymborski para Torres esta próxima temporada.

A-Rod en 1998: .310/.360/.560; 136 de OPS+; 42 HR

Torres en el 2020 (proyección): .287/.348/.557; 136 de OPS+; 41 HR

Rodríguez aportó más a la defensa (ZiPS proyecta -7 carreras defensivas salvadas para Torres en el 2020), pero es probablemente el mejor punto de comparación para un torpedero tan joven como Torres. Recuerden, los sistemas de proyección suelen ser conservadores. Y además, Szymborski tiene casi dos décadas depurando su sistema de ZiPS.

E incluso así, las primeras dos temporadas de Torres en Nueva York convencieron a ZiPS a poner su nombre en un sendero de jugador del Salón de la Fama. Sólo seis defensores de la segunda base y ocho campocortos han acumulado 31.2 de fWAR, el total que proyecta ZiPS para Torres después de estas próximas cinco temporadas para el momento en el que completaron su temporada 27 años. Y todos ellos, salvo tres, están en Cooperstown. Mejor todavía, los 285 cuadrangulares que según ZiPS daría Torres lo empatarían con Mike Trout por la quinta mayor cantidad para esa edad.

Por supuesto, no hay garantía de que el panorama descrito por ZiPS, que incluye factores como actuaciones pasadas y la edad, estén en lo correcto. Los números de ZiPS presumen que Torres se mantendrá saludable y que los equipos rivales no van a ajustar el plan de ataque cuando lo enfrenten. Y es poco probable que Torres repita sus históricos números contra los Orioles (1.045 de OPS y 13 jonrones en 75 visitas al plato), sin importar cuál sea la calidad del pitcheo de Baltimore este año. No se supone que el béisbol sea tan fácil para nadie.

De hecho, las proyecciones de Torres del sistema Steamer (34 HR, 120 de wRC+) nos muestran a un Torres que da un ligero paso hacia atrás en el 2020, mientras que el pronóstico de Depth Charts de FanGraphs, que básicamente mezcla ZiPS y Steamer, pone a Torres más cerca de lo hecho en el 2019 (37 HR, 120 de wRC+).

Pero incluso si esa proyección de Depth Chart termina cumpliéndose, no le quitemos mérito a esos números: Eso pondría a Torres junto a Rodríguez, una vez más, como los únicos jugadores del medio del cuadro de 23 años con más de una temporada de 37 bambinazo, y también en un cuarteto con A-Rod y otros dos miembros del Salón de la Fama (Cal Ripken Jr. y Arky Vaughan) como los únicos defensores del medio del cuadro con múltiples campañas con slugging de .500 o mejor.

Torres no le pega a la bola con la misma fuerza de sus compañeros Aaron Judge y Giancarlo Stanton, pero destroza los envíos en su zona de strike. Su slugging de .702 ante lanzamientos en la zona terminó apenas fuera de los primeros 10, de acuerdo con Statcast. Y el venezolano fue uno de apenas cuatro bateadores (Pete Alonso, Josh Donaldson, Joc Pederson) en dar al menos 10 jonrones ante pitcheos en los tercios alto, medio y bajo de la zona de strike.

El poder de Torres, según todos los indicativos, es de verdad, e incluso bajándole un poco la proyección de Szymborski, la próxima súper estrella de los Yankees podría pronto estar tocando las puertas de la historia.