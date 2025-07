El ministro de MIVED, Carlos Bonilla, dice obras para los Juegos Centroamericanos 2026 marchan sin contratiempos

El ministro de Viviendas y Edificaciones (MIVED), Carlos Bonilla, está más que satisfecho con los avances presentados en las obras que servirán de competencias para la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Esos resultados le han dado la “tranquilidad” porque la ruta trazada para que estas instalaciones estén listas marcha a buen ritmo.



“No queremos dejar todo para último momento y por eso estamos empezando con mucha antelación, poder cumplir con todos los estándares internacionales y que el MIVED no pase vergüenza, que el presidente Luis Abinader tampoco pase vergüenza, que el país no pase vergüenza porque tenemos un compromiso a nivel regional. La gente puede estar confiada de que el MIVED no le va a quedar mal a nadie”, expuso el funcionario gubernamental.



Bonilla se refirió en esos términos durante la entrega del Pabellón de Esgrima, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, y que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sport; Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Kelvin Cruz, ministro de Deportes y José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026, entre otras personalidades.



“Asegúrense de que no pasaremos vergüenza. Vamos a cumplir y el equipo está comprometido porque es una responsabilidad la que tenemos. Seguimos con el cronograma, verificamos, tomamos decisiones, estamos todo el tiempo en campo, asegurándosenos de que esto va a quedar bien, va a quedar de calidad, pero que también se va a entregar a tiempo”, señaló Bonilla.



Expresó que todas las obras que están siendo intervenidas, un total de 14 y de las cuales se han entregado dos (Pabellón de Tiro con Arco y Esgrima) estarán listas al menos tres o cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que por tercera ocasión se celebrarán en el país (Santo Domingo 1974 y Santiago 1986). Asimismo, la República Dominicana fue sede de los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003.



En el caso del Pabellón de Tiro con Arco, la inversión fue de aproximadamente 44 millones de pesos, mientras que el de Esgrima 37 millones de pesos. Las principales instalaciones se encuentran diseminadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y el Parque del Este. El monto destinado por el Gobierno se acerca a los cuatro mil millones de pesos.



“Muchas de estas obras están muy avanzadas y a medida que vayan pasando los meses se irán entregando”, puntualizó Bonilla.